Instagram, Türkiye'deki iPhone Kullanıcılarına Liquid Glass Tasarımını Sunmaya Başladı!

Instagram, ülkemizdeki iPhone kullanıcıları için Liquid Glass tasarımını sunmaya başladı. Uygulamaya girdiğinizde yeni tasarımı göreceksiniz.

Apple, geçen yıl tanıttığı iOS 26 güncellemesiyle iPhone’larda “Liquid Glass” ismi verilen tamamen yeni bir tasarım dilini benimsemeye başlamıştı. Bu tasarım, işletim sistemi geneline daha saydam, cam benzeri bir görünüm kazandırıyordu. Apple dışındaki diğer firmalar da iPhone’lardaki uygulamalarına Liquid Glass getirmeye başlamıştı. Meta da bunlardan biriydi.

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Şimdi ise Meta bünyesindeki Instagram’ın yepyeni Liquid Glass tasarımı, Türkiye’deki kullanıcılara gelmeye başladı. Eğer bir iPhone kullanıcısıysanız Instagram’a girdiğiniz tasarımın değiştiğini görebilirsiniz.

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Şeffaf Liquid Glass tasarımı Instagram’a geldi

Ülkemizdeki bazı iPhone kullanıcıları, Instagram’a girdiklerinde alt kısımda yer alan menünün değiştiğini görecekler. Ana sayfa, Reels, DM, Keşfet, Profil gibi bölümlerin yer aldığı bu menü, Liquid Glass güncellemesi nedeniyle artık şeffaf bir görünümle kullanılacak.

iPhone’lardaki Instagram uygulamasına getirilen bu yeni tasarımın henüz herkeste olmayabileceğini belirtelim. Muhtemelen kademeli olarak kullanıcılara sunulacaktır. Peki siz Instagram’ın iPhone’daki yeni tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz?