Instagram Notlar Artık Profillerde de Gözükecek

Instagram, durum paylaşımı yapmanıza olanak tanıyan Notlar özelliğine önemli bir güncelleme getireceğini duyurdu. Artık Notlar, sadece DM’lerde değil, profiller üzerinden de görülebilecek.

Kullanıcı deneyimini iyileştirmeye çalışan Instagram, sürekli olarak yeni özellikler getiriyor. İlk olarak Aralık 2022’de sunulan ve hikâyelere benzer şekilde 24 saat aktif kalan “Notlar” da bunlardan biri. Platform, anlık durum paylaşımı yapmanızı sağlayan bu aracı düzenli olarak güncelliyordu.

Şimdi ise Notlar’a gelecek bir yenilik daha duyuruldu. Özellik, normalde sadece DM’ler kısmında üstte yer alan bölümden görülebiliyordu. Artık direkt olarak profillerde de gözükecek.

Notlar, profillerde böyle gözükecek

Yeni güncelleme, şüphesiz Notlar özelliğini platformun çok daha önemli bir işlevi hâline getirecek. Kullanıcılar, artık yepyeni bir bölümden diğer kullanıcılarla iletişime geçebilecekler. Aynı zamanda durum paylaşımlarının görünürlüğü de artacak. Profillere eklenecek notlar henüz herkese açık değil. Instagram, yakın zamanda geniş çapta sunulacağını belirtiyor.

Şirketin paylaştığı ekran görüntülerinden Notlar’ın profillerde nasıl gözükeceği hakkında fikir edinebiliyoruz. Tıpkı DM’lerde olduğu gibi profil fotoğrafının hemen üst kısmından kullanıcıların paylaştığı Notlar’a ulaşabileceğiz.

Meta’nın birkaç ay önce Notlar’a cevap özelliğini getirdiğini ekleyelim. Şirket, buna ek olarak hikâyelerdeki “Sen de Ekle” aracına benzer bir işlevi olacak, arkadaşlarınızla soru paylaşabileceğiniz ve not paylaşarak cevap verebileceğiniz bir yenilik de planlıyor.