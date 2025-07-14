WhatsApp'ın "25.20.10.73" kodlu iOS beta sürümünde yeni bir özellik tespit edildi. WhatsApp'taki kanallar için geliştirilen özellik, kullanıcılar için alternatif bir soru-cevap yöntemi olacak.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. WhatsApp'ın "25.20.10.73" kodlu iOS beta sürümünde ortaya çıkan özellik, WhatsApp'ın yeni sayılabilecek işlevlerinden kanallar için oldukça avantajlı olacak. Gelin hep birlikte bu özelliğin detaylarına bakalım.

WhatsApp, kullanıcıların fikrini almak için zaten anket özelliğini sunuyor. Ancak kullanıcılar, bu özellik kapsamında çoktan seçmeli şıklar arasında seçim yapıyorlar. Geliştirici ekibin üzerinde çalıştığı yeni özellik ise buna yeni bir alternatif üretiyor. Kullanıcılar, bu yeni özellik sayesinde kendilerine yöneltilen bir soruyu yazılı olarak anlatabilecekler.

WhatsApp'ın yeni özelliği işte böyle görünecek

Kanal yöneticileri, WhatsApp'ın yeni özelliğini çok kolay bir şekilde kullanabilecekler. WhatsApp'taki kanal katılımcılarına soru sormak, fotoğraf göndermek kadar basit olacak. Grup yöneticisi, açılabilir bir menüde kullanıcılara sorusunu yazacak ve kanala gönderecek. Diğer kullanıcılar, sorulan bu soru için yanıtları görmek istediklerinde mesajın hemen altındaki bir seçeneğe dokunacaklar.

WhatsApp'ın yeni özelliği henüz geliştirme aşamasında. Hâl böyle olunca özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağına ilişkin bir tahminde bulunmak çok zor. Önce test aşamasına sunulacak özellik, sonraki aşamada kararlı sürüm kullanıcılarıyla buluşacak.