WhatsApp, mesaj yanıtları konusunda yepyeni bir özellik test ediyor. Yakında tüm mesaj yanıtlarını tek bir yerden görme imkânınız olacak. Ayrıca bir mesaja kaç yanıt geldiğini de görebileceksiniz.

WhatsApp, her hafta yepyeni özellikler test ederken karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise Meta bünyesindeki platformun denediği yeni bir özellik ortaya çıktı. Mesajlarla alakalı bu yeni özellik, uygulamanın iOS versiyonunun 25.19.10.80 kodlu son beta sürümünde WABetaInfo tarafından fark edildi.

Gelecek yenilik, WhatsApp sohbetlerinde sıkça kullandığımız mesajlara yanıt verme özelliğine gelecek. Bildiğiz üzere WhatsApp sohbetlerinde bir mesajı sağa kaydırdığınızda o mesaja özel yanıt verebiliyorsunuz. Şimdi gelecek özellik ise bu tür mesajların çok daha kolay bulunmasını sağlayacak.

Sadece mesaj yanıtlarını görebileceksiniz, bir mesaja kaç yanıt geldiği gösterilecek

WABetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntüsüne baktığımızda özelliğin nasıl çalışacağı hakkında fikir edinebiliyoruz. Sadece mesaj yanıtlarının yer aldığı bir bölüm gelecek. Böylece tek bir yer üzerinden bu tür mesajları görebileceksiniz. Ayrıca bir mesaja kaç yanıt geldiği de alt taraflarında gösterilecek. O mesaja bastığınızda gelen yanıtları görebileceksiniz.

Özellikle de yüksek sayıda mesaj gelen grup sohbetlerinde çok yararlı olabilecek bu özellik, konuşmaları daha kolay bir şekilde takip etmenize olanak tanıyacak. Böylece mesajları ve yanıtları kaçırmayacaksınız. Şimdilik test aşamasında olduğunu belirtelim. Ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı belli değil.