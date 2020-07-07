Facebook’un alt kuruluşu olan Instagram, mayıs ayında test etmeye başladığı yorum sabitleme özelliğini yayınladı. Yeni özellikle birlikte yapılan paylaşımlara üç yorum sabitlenebilecek.

Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Instagram, bünyesine yeni özellikler ekleyerek kullanıcılarının deneyimini artırma çalışmalarına devam ediyor. Şirket, işte bu özelliklerden bir tanesini daha kullanıcılarına sunmaya başladı.

Instagram, testlerine geçtiğimiz mayıs ayında başladığı yorum sabitleme/pinleme özelliğini kullanıcılarına sunmaya başladı. Bu özellik sayesinde yapılan paylaşıma üç yorum sabitlenebiliyor ve bu da paylaşımı yapan kişinin yorumların tonunu kontrol etmesini kolaylaştırıyor.

Yorum sabitleme özelliği

(Bugün, sabitlenmiş yorumları herkes için yayınlıyoruz. Bu, akıştaki paylaşımlarınızın en üstüne birkaç yorum sabitleyebileceğiniz ve tartışmayı daha iyi yönetebileceğiniz anlamına geliyor.)

Paylaşımınıza bir yorum sabitlemek için yapmanız gereken şey ise oldukça basit: yorumu sola kaydırmak. Daha öncesinde bu işlemi yaptığınızda raporla, sil ve cevap ver seçenekleri beliriyordu. Yeni özellikle birlikte bu üç seçenek arasına yorum sabitleme de geliyor. Açılan bu seçenekler arasında en soldaki raptiye ikonuna tıklamanız yeterli.

Instagram, özellikle son birkaç yıldır taciz, suiistimal ve yanlış bilgilendirme savaşmak için çeşitli araçlar geliştiriyor. Özellikle şirketin şu anki CEO’su Adam Mosseri ile birlikte bu çabalar daha da artmış durumda. Şirket, özellikle yorum yönetimi konusunda önemli gelişmeler kat etti.

Sosyal medya devi, saldırgan yorumları otomatik olarak engellemek için yapay zekâ kullanıyor. Şirket, ayrıca benzer bir yapay zekâ aracından kullanıcılar saldırgan bir içerik paylaşmadan önce uyarmak için de faydalanıyor. Yorum sabitleme, bu konuda en verimli araç olmasa da birçok ünlünün, içerik üreticisinin ve işletmenin Instagram hesaplarını daha iyi kontrol edebilmelerini sağlayacaktır.