Instagram'ın yepyeni bir yapay zekâ özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Henüz ne zaman geleceği bilinmeyen bu özellik, mesaj yazarken yapay zekâdan yararlanmamızı sağlayacak.

Yapay zekâyı uygulamasına en çok entegre eden platformlardan biri olan Instagram, sık sık bu tarz özelliklerle karşımıza çıkıyor. Örneğin geçen hafta, şirketin Reels videolara otomatik çeviri ve yapay zekâ dublajı getirebileceği ortaya çıkmıştı.

Bugün ise yine bir yapay zekâ özelliğinin Instagram’a eklenebileceği görüldü. Uygulamalardan sızıntılarıyla tanıdığımız Alessandro Paluzzi tarafından fark edilen özellik, yapay zekâya mesaj yazdıracak.

Özellik, büyük ihtimalle hâlihazırda yazılmış olan metinleri fark stillerde tekrar yazmaya yarayacak

*Gönderiyi görüntüleyemiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Ekran görüntüsüne ve açıklamaya baktığımızda yapay zekâyla yazılan mesajların Instagram DM’lere geleceğini görüyoruz. Görüntüde, “Yapay zekâyla yaz” isimli bir kısmın sohbete eklendiğini görebiliyoruz.

Özelliğin nasıl çalışacağına dair kesin detay bulunmasa da bir tahminimiz var. Ekran görüntüsünden de gördüğümüz üzere yapay zekâyla yazdırma seçeneği bir metni seçtiğinizde karşınıza çıkıyor. Bu da yapay zekânın muhtemelen hâlihazırda yazdığınız şeyi farklı stillerde yeniden yazabileceği anlamına geliyor. Yani sıfırdan bir şey oluşturma gibi bir durum büyük ihtimalle olmayacak.

Meta’nın test ettiği bu özellik hakkındaki tüm bilgiler bu kadar. Ne zaman kullanıcılara sunulacağını bilemiyoruz.