Meta platformları olan Facebook, Threads ve Instagram'da, diğer firmaların üretken yapay zekâları ile üretilen görsellerin tespit edilmesi ve etiketlenmesi için çalışmalar başlıyor.

Günümüzde Midjourney, Stable Diffusion gibi pek çok üretken yapay zekâ kullanılarak görseller oluşturulabiliyor. Zaman zaman bu görseller tartışmalar da yaratıyor. Meta şimdi, OpenAI ve Microsoft gibi firmaların araçlarıyla oluşturulan görsellerin işaretlenebilmesi için çalışmalara başlıyor. Önümüzdeki aylardan itibaren görseller, kullanıcıların görmeyeceği şekilde işaretlenecek.

Firmanın Küresel İlişkiler Başkanı Nick Clegg tarafından yapılan açıklamaya göre Meta, Facebook, Threads ve Instagram'da paylaşılan görselleri yapay zekâ ile üretilmiş olmaları durumunda işaretleyecek ve kullanıcıları, görselin gerçek olmadığı, dijital olarak üretildiği konusunda bilgilendirecek. Meta, hâlihazırda kendi yapay zekâ araçlarıyla üretilen her içeriği etiketliyor.

Yapay zekâ ile üretilen görseller belirtilecek

Yeni geliştirilen yapay zekâ etiketleme aracı kullanılabilir hâle geldiğinde, Meta aynı işlemi OpenAI, Microsoft, Adobe, Midjourney, Shutterstock ve Google'ın araçları tarafından üretilen görseller için de gerçekleştirecek. Bu açıklama, bir yandan da yapay zekânın olası zararları ve kötüye kullanımları karşısında platformların güvenlik önlemleri almaya ve bir standart oluşturmaya odaklandıklarını da gösteriyor.

Clegg, bu aşamada görsellerin kolayca etiketlenebildiğini ancak iş ses dosyalarına ya da videolara geldiğinde işlerin karmaşıklaştığını ve bu alanda hâlâ yol kat etmeleri gerektiğini belirtti. Teknik kısmı bir kenara bıraktığımızda ise şirketlerin, şiddet ve çocuk istismarı içeren görsellerin engellenmesi için son on yılda kurduğu sistemin bu düzenleme için bir taslak olarak kullanıldığını söylemek mümkün. Yani ileride başka firmalar da Meta'ya bu etiketleme sürecinde katılabilirler.