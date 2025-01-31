Çok kötü bir dönemden geçen Intel, 2024'ün son 3 ayında ne kadar gelir elde ettiğini açıkladı.

Dünyanın en önde gelen bilgisayar donanımı üreticilerinden Intel, pek de iyi bir dönemden geçmiyordu. Öyle ki şirket, yapay zekâ konusunda geride kalması gibi nedenlerden dolayı ciddi zarar etmişti. Hatta satılacağı bile konuşuluyordu. Son 12 ayda %60 civarı değer kaybettiğini görmüştük.

Şimdi ise şirket, 2024’ün dördüncü çeyreğine dair finansal verilerini paylaştı. Verilerde, sürpriz bir şekilde beklentinin üzerine çıktığı görüldü.

14,26 milyar dolar gelir elde edildi

Açıklamalara göre Intel, 2024’ün son 3 ayında 14,26 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı. Hisse başı kazanç ise 0,13 dolar olarak açıklandı. Analistlerin beklentisi 13,8 milyar dolardı. Bu da şirketin beklentiyi aşmayı başardığını gösterdi.

Beklentiler aşılsa da veriler, geçen yılın aynı dönemine göre kazancın düştüğünü ortaya koydu. Öyle ki 2023 sonunda 15,4 milyar dolar gelir elde edilmişti. Bu da %7,4’lük bir azalma demek.

Intel’in 2025’e dair tahminleri de paylaşıldı. Maalesef burada da pek bir iyi dönem beklenmiyor. Tahminler, ilk çeyrekte 11,7 milyar dolar ile 12,7 milyar dolar arasında gelir elde edileceği yönünde.