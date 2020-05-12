Intel'in henüz piyasaya sürmediği yeni işlemcisi Core i9-10900K'nın termal test sonuçları sızdırıldı. Yaşanan sızıntı, bu işlemcinin performans açısından beklentileri karşılarken ciddi anlamda çok güç tüketeceğini ve fazlasıyla ısınacağını ortaya koyuyor.

Donanım sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi olan Intel. İşlemci piyasasında kısa süre önceye kadar adeta tekel pozisyonunda bulunuyordu. Son birkaç yıldır ise AMD, Intel'in tekelini kırarak uygun fiyatlı güçlü işlemciler satışa sunmuş durumda. AMD'nin bu atağına karşı gücünü göstermek isteyen Intel'in son saray mücevheri ise 10 çekirdekli Core i9-10900K oldu.

Intel Core i9-10900K işlemcisinin şu an için tüm detayları bilinmiyor. "Comet Lake S" serisinde bir ürün olacak bu işlemci, şirketin amiral gemisi ürünlerinden en güçlüsü olacak. Core i9-10900K'nın detayları henüz bilinmese de Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da, bu işlemciye ait termal test sonuçları ortaya çıktı.

Intel Core i9-10900K, gücü kadar ısı da ortaya koyacak

Weibo'da yer alan sonuçlar, Intel Core i9-10900K'nın güç tüketimi açısından elini korkak alıştırmayacağını ortaya koyuyor. Ayrıca sonuçlara göre işlemci, sunduğu performans ve güç tüketimine eşit oranda ısınacak ve Core i9-10900K'yı tam performansta kullanmak için çok ciddi bir soğutma sistemine ihtiyaç duyulacak.

Intel Core i9-10900K ile ilgili yaşanan sızıntı, bu güçlü işlemcinin 240 mm'lik bir sıvı soğutma ile desteklendiğini, ardından da bu işlemcinin "AIDA64 FPU" stres testine girdiğini ortaya koyuyor. Yapılan tesler, bu işlemcinin tam yük altındayken tam 235 watt güç tükettiğini ortaya koyuyor.

Weibo'da paylaşılan sonuçlar, Intel Core i9-10900K'nın ortalama 87 santigrat derecede çalıştığını, işlemcinin maksimum ise 93 santigrat derece sıcaklığı gördüğünü ortaya koyuyor. Böylesine yüksek sıcaklıklara ulaşan bir işlemciyi soğutmak hiç de kolay olmayacak ve soğutma sistemi için orta seviye bir işlemci fiyatını gözden çıkarmak pek de abartı olmaz.