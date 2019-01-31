2016 yılından beridir Intel'de çalışmakta olan ve bir süredir geçici CEO olarak görev alan Robert Swan, yönetim kurulu tarafından kalıcı olarak CEO görevine atandı.

İşlemci alanında dünyanın en iyi markalarından biri olan Intel, eski CEO'su Brian Krzanich'in görevden ayrılmasının ardından geçici olarak Robert Swan'i göreve atamıştı.

Krzanich, geçtiğimiz haziran ayında görevinden istifa etmişti. Geçici olarak göreve atanan Robert Swan ise daha önce eBay'in ve General Atlantic'in finans müdürlüğünü yapmıştı.

2016 yılından itibaren Intel'de çalışmaya başlayan Swan, ani bir kararla geçici olduğu CEO'luk görevinde kalıcı olacak. Bu olayın yanı sıra Intel'in finans yönetiminden sorumlu başkan yardımcısı Todd Underwood, terfi ederek finans müdürü konumuna getirildi.

Görevinde kalıcı olmasından sonra konuşan Swan, "Geçici olarak CEO görevini üstlendikten sonra Intel'in yapması gerekenleri, çalışanları ve müşterileri daha iyi anladım. Geçici olarak CEO görevine atandığımda direkt olarak şirketi yönetmeye ve müşterilere odaklandım. Yönetim kurulu beni kalıcı olarak CEO konumuna getirdikten sonra bana bu şirkete liderlik etme şansı vermiş oldular" dedi.

Robert Swan, Intel'in yarım asırlık tarihinin yedinci CEO'su olarak tarihte yerini almış oldu.