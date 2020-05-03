Intel'in Yeni GPU'suna Ait Bir Paylaşım Kafaları Karıştırdı

Son zamanlarda en büyük rakibi AMD'nin bir hayli gerisinde kalan Intel, resmi Twitter hesabından oldukça büyük ve garip görünen bir GPU'nun fotoğrafını paylaştı. Firmanın yeni Xe HPC ailesine ait olduğu düşünülen bu GPU, oldukça iddialı özellikler vadediyor.

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden olan Intel’in, işlemci pazarının ardından ekran kartı pazarına girmeye hazırlandığı da bir süredir konuşuluyordu. Bu kapsamda Xe mimarili grafik işleme birimlerini geçtiğimiz CES fuarında duyuran firma, şimdi de resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda oldukça büyük ve garip görünen bir GPU’nun fotoğrafını paylaştı.

Dışarıdan bakıldığında GPU’dan çok bir CPU’yu andıran bu soket tabanlı grafik birimi, neredeyse üç bin pim kullanan bir sokete sahip. Bünyesinde ayrıca entegre ısı dağıtıcıya sahip olan çip, yaklaşık 4000 mm2 boyutunda. Bu da kullanılacak aktif alan bu boyutun yarısı kadar olsa bile NVIDIA RTX 2080 Ti’nin boyutunun üç katı olacağı anlamına geliyor.

Intel’in grafik birimi başkanından yeni GPU hakkında kafa karıştıran açıklama:

Intel’in sağladığı bilgiler şimdilik sınırlı olduğu için fotoğrafta yer alan grafik biriminin ne tür bir GPU olduğu ya da hangi sınıfta yer aldığı henüz bilinmiyor. Yine de Intel’in grafik bölümünün baş mimarı Raja Koduri’nin bu tweeti alıntılayarak yaptığı yorumlar, oldukça büyük ve garip görünen bu çip hakkında fikir sahibi olmamızı sağladı.

Koduri, “Baap of all” diyerek fotoğrafı retweetledi. Hintçe ‘baba’ anlamına gelen ‘baap’ kelimesinin, Intel’in Xe HP GPU’sunun geliştirilmesiyle ilgili bir ifade olduğunu biliyoruz. Koduri’nin tweetindeki ‘Herkesin Baahubali’si de pişiyor’ sözlerinden de ayrıca görselde yer almayan başka bir GPU’nun çalışmalarının devam ettiğini de anlayabiliyoruz.

Bu noktada görüntülerde yer alan çipin, BF16 yapay zekâ hesaplama formatını desteklediği tahmin edilse de tam olarak hangi sınıfta yer aldığı bilinmiyor. BF16, sunucular için yapay zekâ ve bilimsel çalışma odaklı optimize edilmiş Xe HPC’nin onaylanmış bir özelliği olarak biliniyor. Öte yandan Xe HP’ninse oyun ve iş istasyonlarına yönelik olduğu söyleniyor.

Intel’in merakla beklenen yeni GPU’su hakkında şimdilik birçok soru işareti bulunuyor. Bu soruların yanıtlarını almak içinse biraz daha beklememiz gerekiyor. Peki, siz Intel’in yeni Xe mimarili GPU’ları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konudaki fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.