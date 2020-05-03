Surface Book 3'ün Bazı Donanım Özellikleri Ortaya Çıktı

Microsoft’un yeni Surface Book modeline dair bazı yeni bilgiler ortaya çıktı. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Surface Book 3, Intel Core i7 işlemciye ve 32 GB RAM’e sahip olacak.

Microsoft’un yeni Surface Book modelini önümüzdeki haftalarda duyurması bekleniyor. Şirket, bu konuda oldukça ağzı sıkı davransa da ortaya çıkan bazı yeni bilgiler Surface Book 3’ün özelliklerine ufak bir bakış atmamızı sağlıyor.

Surface Book 3’ün donanım konusunda dikkate değer bir yükselme yaşayacağı malum. Ayrıca Energy Star sertifikasyonuna göre cihaz, Intel Core i7 işlemci ve 32 GB RAM gibi üst segment donanım özelliklerine sahip olacak.

Surface Book 3

Microsoft’un yeni Surface Book’u en az 1 TB depolama alanıyla birlikte gelecek. 2 TB depolama alanı seçeneğinin de sunulacağı söylenirken bazı kaynaklar, Surface Book 3’te 4 TB depolama alanı olabileceğini iddia ediyor.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi yeni Surface Book, gücünü Intel Core i7’den alacak. İşlemcinin çekirdek başına temel hızı 1,3 GHz olacak ve dört adet fiziksel çekirdek bulunacak. Ayrıca cihazın güç tüketimine ait bilgileri de yukarıdaki görselden görebilirsiniz.

Surface Book 3, iki farklı boyut seçeneğiyle birlikte gelecek. Tıpkı bir önceki nesilde olduğu gibi 13 inçlik ekrana sahip olan versiyon temel model olacak. 15 inçlik bir ekranla gelecek olan model ise yukarıda saydığımız donanım özelliklerini bünyesinde barındıracak.

Surface Book 3’ün şu anki Surface Book modellerine göre daha pahalı olacağını söylemek gerekiyor. Etiket fiyatındaki artışın sebebi, cihazda kullanılan donanımların yükseltilmesi olurken ülkemizde dövizin artması da yeni Surface Book cihazının fiyatının artmasında bir hayli etkili olacaktır.

Çıkış tarihine dair henüz net bir tarih bulunmasa da cihazın duyurusunun bu ay içerisinde gerçekleştirilme ihtimali bir hayli yüksek. Özellikle 19 Mayıs’ta dijital bir etkinlik olarak düzenlenecek olan Build geliştirici konferansında yeni Surface Book’un duyurusunun yapılması olası gözüküyor.