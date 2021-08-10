Top Dollar tarafından yapılan yeni bir araştırma, internetin en ucuz ve en pahalı olduğu ve en uygun ve uygun olmayan ülkelerini sıraladı.

Günümüzde her işimizi internetten görüyoruz. İnternet, artık yalnızca bilgi bulabileceğimiz, iletişim kurabileceğimiz veya boş vakit öldüreceğimiz bir yerin ötesine geçmiş durumda. Elimizdeki telefonlarla internete bağlanarak evimizdeki ışığı, klimayı, çamaşır makinasını, kısaca akla gelebilecek her türlü nesneyi yönetebiliyoruz.

Tabii internete erişimimiz ücretli de olmuyor. Günümüzde evde ve mobilde kullanmak üzere farklı internet paketleri bulunuyor ve birçok insan, hem ev interneti hem de mobil internet sağlayıcısına bu iki pakete ayrı ayrı para ödüyor. Peki, dünya üzerindeki en pahalı ve en ucuz mobil interneti hangi ülkeler kullanıyor? İşte bu sorunun cevabı, Top Dollar tarafından yapılan bir araştırmayla verildi.

Sayılara geçmeden önce bilgilendirme: Araştırmadaki sayılar, dolar cinsinden belirtilmiş durumda. Dolayısıyla bu araştırma yalnızca dolar cinsinden ‘en ucuz’ ve ‘en pahalı’ internetleri gösteriyor.

İsrail, iki konuda zirvede yer alıyor:

SpeedTest ve Cable.co.uk’den alınan verilerle yapılan araştırmaya göre İsrail’de 10 GB’lık veri, megabit başına ortalama 0,01 dolarlık ücrete sahip. Bu da İsrail’i dünyanın en ucuz fiyatlı mobil veri sunan ülkesi yapıyor. İsrail, aynı zamanda ülkenin ortalama maaşına göre en uygun fiyatlı interneti de sunuyor. İnternet ücreti, ortalama maaşın yalnızca 0,02’sini kapsıyor. Ülkedeki ortalama indirme hızıysa 41 Mbps.

Dünyanın en pahalı internetiyse Namibya’da kullanılıyor. Namibya’da 10 GB’lık veri, megabit başına 11,36 dolarlık fiyata satılıyor. İnsanlar, bu internete de hiç de kolay erişemiyor. Öte yandan Malavi’de satılan 10 GB’lık paket, ortalama maaşın %841,78’i kadar üstünde fiyatlandırılıyor. Yani yalnızca internete sahip olmak için ortalama maaşın 8 katından daha fazla maaş almanız gerekiyor.

İsrail ve Namibya’nın başı çektiği internetin en uygun fiyatlı olduğu ve olmadığı ülkeler listesiyse şu şekilde:

10 GB verinin Mbps başına en ucuz olduğu ülkeler:

İsrail (0,01 dolar – 0,087 TL) Çin (0,03 dolar – 0,26 TL) İtalya, Avustralya, Fransa, Kırgızistan (0,06 dolar – 0,52 TL) Kuveyt, Fiji (0,06 dolar – 0,61 TL) Moldova (0,06 dolar – 0,69 TL)

10 GB verinin Mbps başına en pahalı olduğu ülkeler:

Namibya (11,36 dolar – 98,31 TL) Suriye (3,20 dolar – 27,69 TL) Küba (2,82 dolar – 24,40 TL) Panama (2,34 dolar – 20,25 TL) Tacikistan (1,89 dolar – 16,36 TL)

10 GB verinin Mbps başına en uygun olduğu olduğu ülkeler:

İsrail (maaşın %0,02’si) İtalya (maaşın %0,12’si) Fransa (maaşın %0,15’i) Danimarka (maaşın %0,18’i) Avustralya (maaşın %0,20’si)

10 GB verinin Mbps başına en uygun olmadığı olduğu ülkeler:

Malavi (maaşın %841,78’i) Çad (maaşın %534,27’si) Orta Afrika Cumhuriyeti (maaşın %268,25’i) Yemen (maaşın %257,01’i) São Tomé ve Príncipe (maaşın %255,21’i)

Türkiye’de durum ne?

Ortalama mobil indirme hızı: 41,52 Mbps

10 GB veri, Mbps başına 0,15 dolar (1,30 TL)

10 GB’lık veri, Mbps başına ortalama aylık maaşın %1’iyle alınabiliyor.

Araştırmada mobil verinin satın alınabilirliği (10 GB veri maliyetinin aylık maaşa oranı) hesaplandı ve yüzdeye çevrildi. Ardından mobil verinin uygunluğu (10 GB veri maliyetinin ortalama indirme hızına oranı) hesaplandı. Tüm veriler, Mayıs 2021’de toplandı.