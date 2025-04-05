Sims’in Saltanatına Meydan Okuyan inZOI, İlk Haftadan Satış Rekoru Kırdı!

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Krafton’un erken erişime açtığı yaşam simülasyonu inZOI, ilk haftasında 1 milyon satışa ulaştı ve Steam listelerinde üst sıralara çıktı.

Krafton’un erken erişime açtığı yaşam simülasyonu oyunu inZOI, daha ilk haftasında ciddi bir satış rakamına ulaştı. Şirket, oyunla ilgili paylaştığı verilerle bu ilgiyi doğruladı.

Krafton’un geliştirdiği inZOI, mart ayının sonunda Steam’de erken erişime açıldı. Paylaşılan bilgilere göre oyun, ilk haftasında dünya genelinde 1 milyon satış barajını aştı.

inZOI, Steam’de en çok satanlar listesine 40 dakikada girdi

inZOI satış rekoru

Şirketin paylaştığı verilere göre, oyuncular oyunun çıkışından bu yana Canvas adlı platforma 470 binden fazla içerik yükledi. inZOI, kısa sürede Steam’in en çok satan oyunlar listesinde 7. sıraya yerleşti. Eş zamanlı oyuncu sayısı 87 binin üzerine çıkan yapım, Steam’de 13 bini aşkın kullanıcı değerlendirmesi aldı ve %83 oranında olumlu geri bildirimle listede “Çok Olumlu” kategorisinde yer aldı. Oyunun, yayınlandıktan yalnızca 40 dakika sonra dünya genelinde en çok satanlar listesine giriş yaptığı da açıklandı.

Krafton, inZOI için ilerleyen dönemlerde mod desteği, yeni şehirler ve çeşitli içerikler sunmayı planladığını açıkladı. Şirket, bu güncellemelerin ve indirilebilir içeriklerin oyun tam sürüme geçene kadar ücretsiz olarak yayımlanacağını da duyurdu.
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Kaynak : https://gamingbolt.com/inzoi-crosses-1-million-sales-in-first-week-of-early-access
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