Sims'in şu ana kadarki en büyük rakibi konumunda olan inZOI'ye yayımlanan son güncelleme ile birlikte Türkçe dil desteği eklendi.

Unreal Engine 5 ile geliştirilen ve dudak uçuklatan grafikleriyle duyurulduğu ilk günden bu yana tüm dikkatleri üzerine çeken yaşam simülasyonu oyunu inZOI'den beklenen müjde geldi.

Yayınlanan son güncellemeyle birlikte, oyuna resmî Türkçe dil desteği resmen eklendi.

inZOI artık Türkçe oynanabilecek

Yaşam simülasyonu oyunlarında karakterlerin diyalogları, menü detayları, meslekler ve çevre etkileşimleri oyun deneyiminin belkemiğini oluşturuyor. Bu tarz oyunlarda metin okumak ve detaylara hâkim olmak şart olduğu için inZOI'nin Türkçe desteğine sahip olup olmayacağı büyük bir merak konusuydu.

Gelen son güncellemeyle birlikte bu soru işareti tamamen ortadan kalktı. Oyuncular artık arayüzü, karakter diyaloglarını, şehirdeki detayları ve tüm yönlendirmeleri tamamen Türkçe olarak deneyimleyebilecekler.