Aylardır beklenen iOS 16'yla beraber iPhone'lara farklı özellikler eklendi. Kullanıcıların merakla beklediği bu özelliklerin bazıları sevildi bazılarıysa sevilmedi. Biz de yeni gelen özellikleri inceleyerek sevilen ve sevilmeyen yanlarına değindik.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Apple, yeni iPhone modelleriyle birlikte işletim sistemi iOS'un yeni sürümünü tanıttı. iOS 16 olarak adlandırılan yeni iOS ile birlikte; sürümü destekleyen telefonlara birçok farklı özellik geldi. Kullanıcıların merakla beklediği iOS 16'nın yavaş yavaş iPhone'lara yüklenmesiyle birlikte güncellemeyle gelen bazı özellikler kullanıcı nezdinde sevilirken bazı özelliklerse sevilmedi.

Bizlerde iOS 16'ya yapılan kullanıcı yorumlarından yola çıkarak yeni sürüme eklenen özelliklerin sevilen ve sevilmeyen taraflarından söz ettik.

İlk önce gelen özelliklere bir göz atalım:

Kilit ekranları daha fazla özelleştirilebiliyor.

iOS 16'yla beraber estetik olarak göze çarpan ilk özelliklerden biri kilit ekranındaki özelleştirmeler. Yeni güncellemeyle beraber kilit ekranları daha renkli hale getirildi. Kullanıcıların istedikleri fontu ve rengi kullanması, araç takkımlarını eklemesi ve derinlik efektli duvar kağıtlarıyla saat kadranını birleştirebilemeleri eski iOS sürümüne nazaran daha fazla çeşitlilik sunuyor.

Çeviri kısmına Türkçe desteği geldi.

iOS 16'yla beraber çeviri kısmına Türkçe dil desteği eklendi. Artık kullanıcılar çeviri uygulaması üzerinden çevirlerini ek bir uygulamaya ihtiyaç duymadan çevirebiliyor ve Safari üzerinden ziyaret ettikleri yabancı internet sayfalarını Türkçe'ye çevirerek okuyabiliyor.

Fotoğrafın içinden obje kopyalanabiliyor.

iOS 16 ile birlikte galeride bulunan bir fotoğrafın içindeki objeye basılı tutarak o obje kopyalanabiliyor. Eskiden 3. parti uygulamalarla yapılan bu işlem için artık 3. parti uygulama indirilmesine gerek yok. Bu özellik çok fazla görselden kopyalama yapan kullanıcılar için tasarlanmış.

Daha kapsamlı bir hava durumu uygulaması sunuluyor.

Hava durumu uygulaması iOS 16'da daha kapsamlı bilgileri kullanıcılarla buluşturuyor. Güncellemeyle beraber kullanıcılar artık hava durumu uygulamasında saatlik hava sıcajklığı ve ve birkaç havayla ilgili bilgi dışında daha fazla bilgiye sahip olabiliyor. Bu özellik bilinçli hava durumu uygulaması kullanıcılarının ilgisini çekecek nitelikte.

Klavye geri bildirim titreşimleri eklendi.

Klavye üzerinde tuşlara basınca gelen titreşimler Android'in en sevilen özelliklerindendi ve iOS kullanıcıları tarafından isteniyordu. iOS 16 güncellemesiyle beraber bu özellikte kullanıcılarla buluşturuldu. Kullanıcılar artık klavye ile bir şeyler yazarken titreşimlerle geri bildirimler alabiliyor.

Galeri uygulamasına yinelenen fotoğraflar özelliği eklendi.

Kullanıcılar bazen bir fotoğrafı tarayıcıdan ya da uygulamalar üzerinden indirirken birden fazla kez kaydedebiliyor veya uygulamaların otomatik yaptığı indirmeler buna sebep olabiliyor. iOS 16'yla birlikte galeri uygulamasına kullanıcıları bu dertten kurtarabilecek ve telefonlarının hafızasının gereksiz yere dolmasından kurtarabilecek yeni bir özellik eklendi. Yinelenen fotoğraflar özelliğiyle beraber aynı fotoğraflar çok rahat bir şekilde farkedilebiliyor ve silinebiliyor.

Pil yüzdesi artık gösteriliyor.

Pil yüzdesi çentikli iPhone modelleriyle beraber kaybolan fakat kullanıcılar tarafından çok sevilen bir özellikti. Yeni iOS sürümüyle birlikte pil yüzdesi tekrardan kullanıcılarla buluşturuldu. Ayarlardan açıldığı taktirde artık iPhone kullanıcıları pil yüzdesini görmek için bildirim çubuğunu yukardan aşağıya çekmesi gerekmiyor.

Mailler geri alınabiliyor.

Bazı mail uygulamalarının e-postaları geri gönderdikten sonra geriye çekmeyi desteklemesi gibi artık iOS 16 ile beraber iPhone Mail uygulaması da destekliyor. Kullanıcılar bu özellik sayesinde artık yanlışlıkla gönderdikleri e-postaları belirli bir süre içinde geriye çekip taslaklara aktarabiliyor.

Bildirimler kilit ekranının görünmesi için aşağıya alındı.

Apple'ın aktardığı bilgiye göre bildirimlerin aşağıya alınmasının temel sebebi kullanıcıların kişiselleştirdikleri kilit ekranlarını daha net görmesi. iOS 16'da bildirimlerin aşağıya alınmasıyla birlikte kullanıcılar kilit ekranlarını daha net görebiliyor ve bildirimlere bakmak için parmaklarını yukarıya götürmek zorunda kalmıyor.

Şimdi gelelim iOS 16'nın beğenilen ve beğenilmeyen taraflarına.

Kullanıcıların ilk şikayetine baktığımız zaman Android kullanıcılarının yıllardır kullandığu bazı özelliklerin bu kadar geç iOS'e gelmesi yönünde.

Kilit ekranı: Kilit ekranındaki özelleştirmelerin çoğu kullanıcılar tarafından benimsenmiş gibi görünüyor. Eleştirilerse araç takımlarının ve kişiselleştirme özelliklerinin çeşitliliğinin daha fazla olması yönünde.

Türkçe Çeviri: Türkçe dil desteğinin gelmesiyse kullanıcıları memnun eden bir diğer özellik. Bu özellik hakkında gelen şikayayetlerse bazı iOS 16'lı telefonlarda olmamasıyla ilgili. Bu sorunu çözmek için Türkçe dil paketinin indirilmesi gerekiyor.

Obje kopyalama: Fotoğrafın içinden obje kopyalama özelliği kullanıcıların beğenisini kazanmış gibi duruyor. Hakkında yapılan tek şikayetse bazı fotoğraflarda stabil çalışmaması. Kopyalama özelliği büyük ihtimalle zamanla daha stabil çalışacaktır.

Yeni hava durumu: Eklenen ekstra detaylar kullanıcıların ilgisini çekmiş gibi görünüyor. Bazı kullanıcılara fazla detay ilk başta gereksiz gibi görünse de UV indeksi ve nem oranı gibi özellikler günlük hayatı kolaylaştıracaktır.

Klavye geri bildirimi: Klavye uygulamasına Android'de olduğu gibi titreşim özelliği getirilmesi iOS kullanıcılarının yıllardır istediği bir özellikti. Firma nihayet kullanıcıların geri dönüşlerinden yola çıkarak bu özelliği ekledi. Özellik hakkında tek şikayet geç getirilmesi gibi görünüyor.

Yinelenen fotoğraflar: Kullanıcıların işini kolaylaştıracan güzel özelliklerden biri, tepkilerse olumlu yönde. iPhone sahipelri artık hafızasında gereksiz yer kaplayan aynı fotoğraflardan tek tuşla kurtulabiliyor.

Pil yüzdesi: Çentikli telefonlarla beraber pil yüzdesinin kaldırılmasından geçen süreden beri iOS kullanıcılarının en çok istediği özellik yüzdenin geri getirilmesi olabilir. Bu özellik onları mutlu etse de %20'ye gelinceye kadar pil yüzdesinin simgesinin dolu gözükmesi pek mutlu etmemiş gibi görünüyor.

Mail geri alma: Gönderilen maili geri alma özelliği de kullanıcıları sevindiren özelliklerin arasında. Bu özellik daha önce Gmail gibi bazı mail uygulamalarında kullanılabiliyordu. Geçte olsa iPhone kullanıcıları da telefonun kendi mail uygulaması ile bu özelliğe kavuştu.

Bildirimlerin alta alınması: Kullanıcıların kullanım alışkanlıklarını değiştirecek özelliklerin arasında. Bir grup kullanıcı bu yeni tasarımı beğense de diğer bir grup beğenmemiş gibi görünüyor. Apple'ın kilit ekranını öne çıkarmak için yaptığı tasarıma bakalım kullanıcılar alışabilecek mi?

Peki ya siz yeni iOS 16 özelliklerinden hangilerini sevdiniz ve sevmediniz? Yeni iOS hakkında ne düşünüyorsunuz?