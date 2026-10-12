Honda, Ekim 2026 döneminde sedan, SUV ve hibrit modelleriyle sıfır araç satın almak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor. İşte Honda'nın Ekim ayı güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri, kredi fırsatları ve kampanya detayları...

Honda, Ekim 2026 döneminde sıfır otomobil satın almayı planlayanların yakından takip ettiği markalar arasında yer alıyor. Markanın Civic, HR-V, ZR-V ve CR-V gibi farklı segmentlerde konumlanan modellerinin güncel fiyatları merak edilirken, hibrit motor seçenekleri de yeni araç arayışında olanların dikkatini çekiyor. Honda'nın Ekim ayına özel indirimleri ve finansman fırsatları da güncel fiyat listesiyle birlikte araştırılıyor.

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Yeni bir Honda satın almayı düşünenler için güncel liste fiyatlarının yanı sıra modele özel kampanyalar, indirimler ve kredi seçenekleri de satın alma kararında önemli rol oynuyor. Peki Honda Ekim 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi Honda modellerinde kampanya var? İşte Honda Ekim 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

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Honda Tüm Modeller Fiyat Listesi - Ekim 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Jazz e:HEV 2.665.000 TL - HR-V e:HEV 2.820.000 TL 2.600.000 TL ZR-V e:HEV 5.530.000 TL - Prelude e:HEV 5.770.000 TL - CR-V e:HEV 6.345.000 TL -

Honda HR-V e Kampanyası: 600 Bin TL'ye %0 Faiz

Honda HR-V e Advance modeli için 600.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0 faiz fırsatı sunuluyor. 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli olan kampanya, yalnızca ticari müşterilere yönelik ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla sunuluyor. Kampanya stoklarla sınırlı olup diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemiyor.

Honda ZR-V e Kampanyası: 1 Milyon TL'ye %0 Faiz

Honda ZR-V e Advance için 1.000.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz fırsatı sunuluyor. 7-31 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli kampanya, yalnızca ticari müşteriler için anlaşmalı bankalar üzerinden uygulanıyor. Kampanya stoklarla sınırlı ve diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemiyor.

Honda'nın kampanyalarıyla ilgili ayrıntılı bilgi almak ve finansman başvuru koşullarını öğrenmek için yetkili bayilerle iletişime geçmek gerekiyor.