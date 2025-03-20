Nisanda kullanıma sunulacak iOS 18.4 ile iPhone'lara gelecek yeni özelliklere bakıyoruz.

Apple, iPhone tarihinin en büyük güncellemelerinden olan ve Apple Intelligence’ı getiren iOS 18’in sürümlerini kademeli olarak yayımlıyordu. Son olarak ocakta iOS 18.3’ün geldiğini görmüştük. iOS 18.4 ise nisan ayında gelecekti.

Bu içeriğimizde de artık kullanıma sunulmasına az bir süre kalan iOS 18.4’te bizi ne gibi yeniliklerin beklediğine bakıyoruz. Aşağıdan yeni sürümde gelecek 4 önemli özelliğe göz atabilirsiniz.

iOS 18.4 ile nisanda iPhone’larınıza gelecek 4 önemli yenilik:

Öncelikli bildirimler:

Yeni sürümle birlikte iPhone’lar, bildirimler konusunda işinize çok yarayacak bir yenilik kazanacak. Artık, öncelikli bildirimleri açarak sizin için daha önemli olan bildirimlerin ayrı bir şekilde öne çıkarılmasını sağlayabileceksiniz. Bu bildirimlerin üstünde “Öncelikli Bildirim” olduğunu gösteren bir ibare göreceksiniz. Böylece önem taşıyan bildirimleri hiç kaçırmayacaksınız.

Yeni ortam müzikleri

iOS 18.4, iPhone kullanıcılarını yeni ortam müzikleriyle buluşturacak. Denetim Merkezi’ne eklenecek yeni sesler; “Refah, Sakinlik, Üretkenlik ve Uyuma” olacak. Her biri varsayılan bir Apple Music listesine atanacak ancak bu listeleri özelleştirme imkânınız da olacak. Modunuza göre bu ortam müziklerini dinleyebileceksiniz.

Yeni emojiler

iOS 18.4 betalarında Apple’ın yepyeni emojileri iPhone modellerine getireceği görülmüştü. Yukarıdan bu emojilerin neler olacağını görebilirsiniz. Parmak izi, yorgun surat, kök sebze, kürek gibi farklı senaryolarda kullanılabilecek emojileri yeni sürümle kullanabileceğiz.

Apple News uygulamasına yemek bölümü geliyor

Son özellik ise maalesef Türkiye’de bulunmayan haber odaklı Apple News uygulamasıyla alakalı. Artık bu uygulamada Apple News+ Food isimli bir yemek bölümü yer alacak. Bu bölümde, kullanıcılara binlerce tarife ulaşma imkânı tanınacak.