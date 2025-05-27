Tarihin en büyük iPhone güncellemelerinden biri olması beklenen iOS 19'un tanıtılmasına çok az bir süre kaldı. Peki iOS 19'da nasıl özellikler bekliyoruz? iOS 19 hangi iPhone'lara gelecek? İşte tüm bu soruların yanıtları.

Apple’ın bu yılki en büyük etkinliklerinden biri olacak geliştirici konferansı WWDC 2025’e az bir süre kaldı. Teknoloji devi, bu etkinlikte yazılım odaklı yepyeni özelliklerini bizlerle buluşturacak. Tabii ki en çok dikkat çeken duyuru, iPhone’ların yeni işletim sistemi sürümü iOS 19 olacak.

Peki iOS 19 nasıl özelliklerle gelecek? iOS 19’da nasıl tasarım değişiklikleri bekliyoruz? Hangi iPhone’lar iOS 19 alacak? Tarihin en büyük iPhone güncellemelerinden biri olacak iOS 19 hakkında tüm bildiklerimize bu içeriğimizde bakıyoruz.

iOS 19 ne zaman tanıtılacak?

iOS 19 güncellemesi, her sene olduğu gibi bu sene de WWDC 2025 ile resmen tanıtılacak. WWDC 2025, 9 Haziran günü resmen başlayacak. Apple, o gün TSİ 20.00’de bir sunum gerçekleştirerek iOS 19 başta olmak üzere tüm duyurularını yapacak. Biz de canlı olarak etkinliği sizlere aktaracağız.

iOS 19 ne zaman çıkacak?

iOS 19’un resmî duyurusu 9 Haziran’da WWDC’de yapılacak olsa da güncellemenin çıkışı o gün olmayacak. Apple, her sene yeni işletim sistemi sürümünü yeni iPhone’lar çıktıktan kısa bir süre sonra kullanıma sunar. Bu sene de değişiklik beklemiyoruz. Bu yüzden iOS 19’un, eylül ayında iPhone’lar için kullanıma sunulacağını söyleyebiliriz.

iOS 19 ile nasıl tasarım değişiklikleri göreceğiz?

visionOS benzeri tasarım diliyle uygulama logoları yuvarlak olacak

iOS 19’un tarihin en büyük iPhone güncellemelerinden biri olduğunu söylemiştik. Bu yüzden tasarımda değişiklikler göreceğiz. Şimdiye kadar ortaya çıkan sızıntılara göre işletim sistemi, baştan sona şirketin karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro’nun işletim sistemi visionOS’ten ilham alarak yeniden şekillenecek.

Bu kapsamda tıpkı visionOS’in tasarımında olduğu gibi uygulamaların yuvarlak simgelerle geldiğini görebiliriz. Normalde iOS uygulamaları kavisli köşelere sahip logolara sahipti. Ancak iOS 19 bunu değiştirecek.

Cam benzeri görünüm, pil şeklinde çubuklar ve dahası

iOS 19’da visionOS’tekine benzer şekilde cam benzeri bir görünümle karşılaşacağız. Bunun bir zamanlar Apple’ın Aqua Mac arayüzünü andırdığını söylemek mümkün. Cam ve yansıtma efektlerine sahip, şu ankinden daha parlak bir görünüme sahip bir tasarım gibi düşünebilirsiniz.

Bunlar dışında birkaç detay daha bekleniyor. App Store’dan Apple Music’e ve Fotoğraflar’a kadar iPhone uygulamalarının birçok farklı yerinde gördüğümüz alt sekmelerin görünümü değişecek. Normalde alt kısmı kaplayan sekmeler yerine pil şeklinde çubuklar yer alacak. Ayrıca cihaz genelindeki menülerden Denetim Merkezi’ne kadar farklı yerlerdeki tuşların da daha yuvarlak olmasını bekliyoruz.

iOS 19 ile hangi özellikler gelecek?

Pil ömrünü uzatacak yepyeni bir batarya yönetimi özelliği

iOS 19 özellikleri hakkında öyle çok fazla sızıntı yok ancak bazı bilgiler var. Bunlardan biri de bataryayla alakalı. İddialara göre iOS 19, Android’dekine benzer yapay zekâ destekli bir batarya yönetimi özelliği. Bu özellik, güç tüketimini cihazı nasıl kullandığınızı takip ederek optimize edecek ve pil performansını artıracak.

Herkese açık Wi-Fi ağlarına bağlanmak çok kolay olacak

Hiç kimsenin düşünmediği ancak geldiğinde çok kullanışlı olacak bir özelliği iOS 19’da göreceğiz. Spor alanlarından AVM’lere kadar farklı yerlerde gördüğümüz herkese açık Wi-Fi ağlarına iPhone’unuzdan bağlandığınızda diğer Apple cihazlarınızdan da otomatik olarak bağlanabileceksiniz. Yani her bir cihazdan bağlanmak için tek tek uğraşmanıza gerek kalmayacak.

RCS’e uçtan uca şifreleme

Apple, geçen seneki iOS 18 ile Android ile iPhone arasında çok daha iyi mesajlaşma deneyimi sunan RCS desteğini resmen iPhone’lara getirmişti. Şimdi ise güvenlik konusunda önemli bir yenilik göreceğiz. Şirket, RCS desteğine uçtan uca şifreleme desteği getirecek ve bu şekilde mesajlaşmalarınız çok güvenli hâle gelecek.

iPhone’lara Sahne Yöneticisi desteği

Normalde iPad ve Mac gibi modellerde gördüğümüz Sahne Yöneticisi desteğinin iPhone’lara gelebileceği de söylentiler arasında. iOS 19’un USB-C’li iPhone’lara (iPhone 15 ve sonrası) bu özellik desteği getirdiğini görebiliriz. Telefonu harici bir ekrana bağladığınızda birden fazla uygulamayı tek bir ekranda açmanıza yarayan bir özellik olacak.

AirPods’lara canlı çeviri

iOS 19’la gelebilecek bir başka özellik ise AirPods kulaklıklarla alakalı. Öyle ki Apple, güncellemeyle kulaklıklarda canlı çeviri sunmak istiyor. Yani başka dilde konuşan birini duyduğunuzda kulaklık üzerinden canlı olarak çeviri yapıldığını görebileceksiniz. Google’ın hâlihazırda sunduğu özelliğe benzediğini söyleyebiliriz.

Çok daha basit kontroller

Apple’ın cihaz genelinde daha basit kontroller sunmak istediği de söylentiler arasında. Çok detay olmasa da uygulamalar, sistem ayarları ve diğer alanlarda gezinmeyi kolaylaştıran ve daha akıcı bir deneyim sunan değişiklikler görebiliriz.

Erişilebilirlik özellikleri

iOS 19’la birlikte yepyeni erişilebilirlik özellikleri de iPhone kullanıcılarına sunulacak. Bunlar arasında metinleri okumayı kolaylaştırma, Apple Watch’ta canlı altyazılar, göz takibi, hareket işaretlerinde yenilikler, ses tanımaya isim tanıma özelliği, CarPlay’e büyük metin seçeneği gibi birçok yenilik var. Bu yeniliklerin hepsine aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Apple Intelligence özellikleri

Son olarak tabii ki yeni yapay zekâ özelliklerini iPhone 15 Pro ve üstü modellerde göreceğiz. Apple Intelligence iOS 18’le çıksa da hâlâ istenen seviyede değildi. Apple, iOS 19’la bunu bir nebze de olsa çözmeyi düşünüyor. Yeni Apple Intelligence özellikleri arasında; yazıyı sese dönüştürmede çok daha iyi bir deneyim, 3. taraf yapay zekâ entegrasyonları, daha fazla uygulamaya yapay zekâ desteği, bir ihtimal yenilenmiş Siri gibi şeyler görebiliriz. Bu konudaki tüm detaylar için aşağıdaki içeriğimize göz atabilirsiniz.

Hangi iPhone’lar iOS 19 güncellemesi alacak?

iPhone SE (2’inci nesil)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone SE (3’üncü nesil)

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16e

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iOS 19 hakkında şimdiye kadar bildiğimiz her şey bu şekilde. WWDC 2025'e sadece birkaç hafta kaldı. Gerçekten beklendiği kadar büyük bir güncelleme olup olmayacağını 9 Haziran akşamı öğreneceğiz.