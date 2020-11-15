iFixit, Apple'ın iPhone 12 mini'sini Parçalarına Ayırdı

iFixit, Apple'ın uzun zamandır çıkardığı en küçük telefon olan iPhone 12 mini'yi parçalarına ayırarak bir kılavuz yayınladı. Ekibin yeni kılavuzu, Apple'ın iPhone 12 mini donanımını nasıl bu kadar minik bir yere sığdırdığını da gösteriyordu.

Apple, 13 Ekim tarihinde düzenlediği etkinliğinde uzun zamandır beklediğimiz ufak bir erteleme yaşayan yeni iPhone 12 serisini tanıtmıştı. Yeni seri, bir önceki serilerden farklı olarak 4 ayrı iPhone modeline ev sahipliği yapıyordu. Bu modeller iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'ti.

Şirketin iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri etkinliğin ardından satışa çıkmıştı. iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max ise geçtiğimiz cuma günü satışa çıktı. Uzun zamandır ilk defa bu kadar küçük bir amiral gemisi gördüğümüzden iPhone 12 mini'ye olan ilgi de epey yüksekti.

iPhone 12 mini parçalarına ayrıldı:

iPhone 12 mini, serinin en küçük telefonu olsa da iPhone 12 ile aynı özellikleri sunuyordu. Aynı işlemci, aynı kameralar ve aynı donanımlar telefonda yer alıyordu. Haliyle Apple'ın daha küçük bir modelde nasıl aynı özellikleri sunabildiği merak ediliyordu. İşte bu merakımız iFixit ekibi tarafından giderildi.

iFixit ekibi, iPhone 12 mini'yi parçalarına ayırarak Apple'ın iPhone 12'nin parçalarını nasıl ufalttığını gözler önüne serdi. iPhone 12 mini'nin nasıl tamir edilebileceğine dair kılavuz yayınlayan ekip, telefonun tamir edilebilirlik puanını 10 üzerinden 6 olarak belirledi. Bu puan iPhone 12'de de aynıydı.

iPhone 12 mini, daha küçük boyutlu olmasıyla doğal olarak daha ufak donanım parçalarına yer veriyor. Telefonun eleştirilebilecek en büyük noktası da bu sorundan çıkıyor. Zira boyutu küçülen parçalar arasında batarya da yer alıyor. Dolayısıyla iPhone 12 mini, serinin diğer üyelerine göre daha az kullanım süresi sunuyor.

iFixit'in yayınladığı iPhone 12 mini parçalama kılavuzuna bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. iFixit ekibi, daha önce de standart iPhone 12 modelini parçalarına ayırmıştı. İki telefon arasındaki farkı ekibin her iki telefon için de yayınladığı kılavuzlardan detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.