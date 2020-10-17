Google Pixel 5'in Zoom Özelliği Yeterince İyi mi?

Google’ın iddialı olduğu bir alan olan mobil fotoğrafçılıkta becerilerini sergilediği Pixel serisinin son üyesi, Pixel 5 akıllı telefon olmuştu. Telefonun Super ResZoom özelliği ne kadar iyi?

Mobil fotoğrafçılık alanında Apple, Samsung, Sony gibi iddialı firmalara eşlik eden bir diğer teknoloji devi de Google. Firmanın Pixel serisi akıllı telefonlarının odağındaki özelliklerden biri her zaman için kameraları.

Daha önce HDR ve düşük ışık becerileriyle dikkat çeken akıllı telefon serisi, bu yıl da önemli bir donanım değişikliği yarattı. 2 x 16 MP telefoto özelliğini bırakan Google, 16 MP ultra geniş açı kamerasına geçiş yaptı. Çoğu kişi geniş açıyı sevse de telefotonun eksikliği de 4-5 kameralı telefonlar döneminde hissediliyor.

Super ResZoom ne kadar başarılı?

Google, bu eksikliği gidermek için işin yazılım kısmında bir çözüm üretmeye çalışıyor. Bu girişimin sonucu ise Super ResZoom olarak karşımıza çıkıyor. Bu yöntemde çoklu kare yakalama teknikleri kullanılıyor. Böylece görüntü kalitesi düşmeden resimleri kesebilmek mümkün oluyor.

Aslında bu fikir Pixel 3’e kadar giden bir geçmişe sahip. Huawei, Oppo ve diğer firmalar da buna benzer yöntemleri kullanmıştı. Yani yöntem yeni değil ve haliyle de belli bir noktaya kadar gelişim göstermiş durumda.

Süper çözünürlük sistemlerinin ortaya çıkardığı görseller, gerçek yakınlaştırma görüntüleri kadar iyi değil. Yine de tipik zoom sistemleriyle arasında çok fark olduğunu söylemek ya da Pixel 5’in Super ResZoom özelliğinin zayıf olduğunu iddia etmek pek doğru değil.

Telefoto mu Sup ResZoom mu?

Aslında iki versiyon arasında, özellikle 2x’te çok da büyük bir fark olduğunu söylemek haksızlık olacaktır. Pixel 4’te renkler biraz daha canlı olsa da genel olarak göze çarpan bir farklılık yok.

Esas fark ise yakınlaştırılan sahneler kesildiğinde ortaya çıkıyor. Pixel 5 cihazlarda görüntülerin etrafında garip bir hare efekti yer alıyor. Pixel 4 daha temiz çekim sağlıyor. Yine de aradaki fark çok da bariz değil.

Yakınlaştırma derecesi arttıkça kalite farkı ise gittikçe artıyor. Özellikle 5x seviyesinden sonra gürültü ve bulanıklaşma gittikçe artan, bir kare kesildiğinde iyice detayları kaybeden bir kamera görüyoruz. Fotoğrafların görüntüsü küçük telefon ekranları için gayet uygun olsa da büyük bir fotoğraf çalışması için büyük bir dert olabiliyor. Telefonun 12 MP ana sensörü de hiç yardımcı olmuyor. Görünüşe göre bu teknoloji için sınır aslında 3x’te bulunuyor.