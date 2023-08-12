Daha cihazın satın alımının üzerinden 1 yıl geçmemiş olmasına rağmen bazı iPhone 14 kullanıcıları, batarya sağlığının yüzde 10 kadar gerilemesinden şikâyetçi.

Kullanıcılardan oldukça sağlam geri dönüşler toplayan iPhone 14 ailesi, sunduğu üst seviye donanımla birlikte kullanıcılara uzun kullanım ömrü sunuyor. Fakat bahsettiğimiz ‘uzun ömür’ kısmı bazı kullanıcılar için geçerli değil gibi görünüyor.

Zira söz konusu kullanıcılar, cihazlarının pil ömrünün hızla tükenmesinden şikayetçi. Cihazı alma tarihinin üstünden daha aylar geçmesine rağmen (bazıları için 1 yıl bile olabiliyor) bazı kullanıcıların pil sağlığı yüzde 90’ın altına inmiş durumda. Bu kişiler de şikayetlerini sosyal medyaya taşıdı.

“Cihazı alalı daha 1 yıl olmadı”

Yukarıda AppleTrack sitesinden Sam Kohl’un paylaşımını görüyorsunuz. Çevirisi ise şu şekilde:

iPhone 14 Pro’mu alalı daha 1 yıl olmadı. Bu kabul edilemez.

Sam Kohl’un yaptığı paylaşımın altında diğer iPhone 14 kullanıcıları da benzer problemlerini dile getirdi. Bunu bir sorun olarak kabul etmek doğru olacaktır. Zira Apple’ın önceki iPhone modellerinde bu durum pek de söz konusu değildi. Hunharca kullandığı iPhone XS’iyle artık duygusal bağ kurmuş editörünüz olarak ben bile yüzde 80’in altını yeni gördüm diyebilirim.

Biz de konuyu daha iyi anlayabilmek için Webtekno takipçilerine pil sağlığı durumlarını sosyal medya hesaplarımızdan sorduk. İşte sizden gelen yanıtlar:

Bazı kullanıcılar bataryalarının çok hızlı tükendiğini söyledi:

Bazıları ise şarj kullanımına dikkat ettikleri için pil sağlığının iyi durumda olduğunu söyledi:

Bu duruma yönelik Apple tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Fakat problemin kişisel kullanım senaryolarına ve iklim faktörüne göre değişebileceğini de unutmamak gerek.