Ming-Chi Kuo, Apple'ın yeni iPhone 15 serisinde en çok iPhone 15 Pro Max satacağını düşündüğünü söyledi. Peki deneyimli analist, bunu neye dayandırdı? İşte detaylar...

iPhone 15 ailesi ile tanışacağımız günlere artık sadece birkaç hafta uzaktayız. Geçtiğimiz gün internet sitesindeki "Etkinlikler" bölümünü güncelleyen Apple, iPhone 15 ailesini 12 Eylül'de tanıtacağını resmen duyurdu. Hal böyle olunca Apple hayranları, daha şimdiden büyük bir heyecana kapılmış durumdalar. Gelen son haberler ise bu heyecanı biraz daha artıracak türden.

Deneyimli Apple analistlerinden olan Ming-Chi Kuo, Apple'ın iPhone 15 ailesi ile ilgili bazı beklentilerini açıkladı. Kuo'nun açıklamasına göre Apple, bu yıl en çok iPhone 15 Pro Max'ten ümitli. Kuo'ya göre Apple, iPhone 15 Pro Max satışlarının, serinin tüm satışlarının yüzde 35 ila yüzde 40'ına denk geleceğini düşünüyor. Analiste göre iPhone 15 Pro Max satışları, iPhone 14 Pro Max satışlarından yüzde 10 kadar daha fazla olacak.

Peki neden?

iPhone 15 Pro Max ile ilgili geçmişte yaşanan sızıntılar, şirketin bu modelde bir periskop kamera tercih edeceğini ortaya koydu. İşte Ming-Chi Kuo da bu noktaya parmak basıyor. Analiste göre Apple, iPhone 15 Pro Max'e bugüne kadarki en iyi periskop kamerasıyı yerleştirecek. Bu da tüketicilerin, bu akıllı telefona olan ilgisini artıracak. Tabi satışlar da buna paralel olarak artacak. Peki Apple, iPhone 15 Pro Max'te nasıl bir periskop kameraya yer verilecek?

İddialara göre iPhone 15 Pro Max, 5x veya 6x optik yakınlaştırma desteğine sahip bir periskop kamera ile gelecek. Mevcut modellerdeki 3x optik yakınlaştırma seviyesini düşündüğümüzde, bu önemli bir iyileştirme. Periskop kamerada kullanılacak merceğin, diğerlerine kıyasla 4 kat pahalı olacağını da ifade eden Ming-Chi Kuo'ya göre bu durum, iPhone 15 Pro Max fiyatında artışa da yol açacak. Analist, bu yıl sadece iPhone 15 Pro Max'te göreceğimiz periskop kameranın gelecek yıl standart iPhone 16 Pro'da da bulunacağını söylüyor. Tüm bu söylentiler, 12 Eylül'de netleşecek.