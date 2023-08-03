9to5Mac'in kaynaklarına göre 13 Eylül'de büyük bir akıllı telefon etkinliği düzenlenecek. Apple'ın geleneksel olarak eylül ayında iPhone'ları tanıtması, bu etkinliğin iPhone 15 lansmanı olabileceğini ortaya koyuyor.

Apple’ın en yeni telefonları olacak iPhone 15 modelleri için artık çok az bir süre kaldı. Her gün hakkında yeni bir detay çıkan telefonlar, bir değişiklik olmazsa her zamanki gibi önümüzdeki Eylül ayında bizlerle buluşacak.

Teknoloji devi, henüz telefonların tanıtılacağı etkinliğin kesin tarihini açıklamadı. Ancak 9to5Mac’in edindiği bilgiler, Apple’ın iPhone 15 için düşündüğü tarihi ortaya çıkarmış olabilir.

iPhone 15, 13 Eylül'de tanıtılabilir

9to5Mac’in konuya yakın birçok kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD'deki mobil operatör çalışanlarının 13 Eylül’de izin almamaları istendi. Bunun nedeninin ise gerçekleştirilecek büyük bir akıllı telefon etkinliği olduğu aktarıldı.

Bu etkinliğin Apple tarafından düzenleneceğine dair herhangi bir bilgi yok. Ancak, şirketin iPhone’ları Eylül ayında tanıtması, bu iddianın doğru çıkabileceğini gösteriyor. Ayrıca 13 Eylül’ün çarşamba gününe denk gelmesi de ihtimali güçlendiren kısımlardan. Şirket, geçen yılki etkinliğini de çarşamba günü gerçekleştirmişti.

Lightning yerine USB-C ile gelecek iPhone 15 ailesi hakkında şimdiye kadar birçok sızıntı ortaya çıktı. Tüm serinin daha büyük bataryalarla geleceği konuşuluyor. Ayrıca, Pro modellerin ses tuşlarının eylem butonuna dönüşmesi ve periskop kameraya sahip olması bekleniyor. iPhone 15 Pro’da fiyatların artmasına neden olacak titanyum çerçeve göreceğimizin de söylentiler arasında olduğunu belirtelim.