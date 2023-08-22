İkinci nesil AirPods Pro'nun görüntülerini önceden sızdıran kaynak, iPhone 15 Pro Max'te isim değişikliği olacağını iddia etti. Aslına bakacak olursak bu iddia geçtiğimiz yıllarda da karşımıza çıkmış ancak Apple'dan bu konuda bir hamle görememiştik.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iPhone 15 modellerini tanıtacağı lansman yaklaştıkça, iddia kazanı da hiç olmadığı kadar kaynıyor. Bu bağlamda gelen son haberler, iPhone 15 ailesinde önemli bir değişim yaşanabileceğini gözler önüne seriyor.

Apple, eylül ayında gerçekleştireceği lansmanda iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olarak isimlendirilmesi beklenen dört model ile karşımıza çıkacak. Bu telefonlarla ilgili en yeni iddia ise iPhone 15 Pro Max ile ilgili. Eğer söylentiler gerçek olursa, önümüzdeki haftalarda iPhone 15 Pro Max ile tanışmayacağız. Çünkü iddialara göre Apple, bu akıllı telefonun ismini değiştirecek.

iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Ultra olarak tanıtılabilir

Apple, iPhone serilerindeki en güçlü ve en pahalı telefonu, çok uzun zamandır "Pro Max" takısıyla lanse ediyor. Ancak bu yıl bu durumun değişeceği ileri sürülüyor. AppleInsider'dan Andrew O'Hara tarafından yapılan açıklamalara göre Apple, bu yıl Pro Max takısı yerine "Ultra" ismini tercih edecek. Yani 2023 model iPhone'ların en güçlüsü, "iPhone 15 Ultra" olarak isimlendirilecek. Bu iddianın 2022'de Bloomberg'den Mark Gurman, 2023'ün başında ise Ming-Chi Kuo tarafından dile getirildiğini ancak sonradan konuşulmadığını belirtelim.

Andrew O'Hara'nın açıklaması şöyle:

Birden fazla kaynaktan edindiğim bilgiye göre Plus boyutlu Pro model iPhone, "iPhone 15 Ultra" olarak isimlendirilecek. Bu, geçmişte dile getirilen eski bir söylentiydi. O zamanlardan beri çoğu kişi, bu akıllı telefonu "iPhone 15 Pro Max" olarak lanse etti.

Andrew O'Hara, Mark Gurman veya Ming-Chi Kuo kadar ünlü bir sızıntı kaynağı değil. Ancak bu isim, ikinci nesil AirPods Pro tanıtılmadan önce, bu kulaklıkların görüntülerini sızdırmıştı. Sonradan bu sızıntının doğru olduğu anlaşıldı. Bu yüzden, O'Hara'nın iPhone 15 Ultra sızıntısını görmezden gelmemek gerekiyor. Bakalım eylül ayındaki lansmanda hangi isimle karşılaşacağız...