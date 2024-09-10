Yeni nesil iPhone modelleri ile birlikte gelmesi beklenen ancak gelmeyen bazı önemli yapay zekâ özellikleri var.

Apple, dün gerçekleştirdiği Glowtime etkinliği ile yeni iPhone 16 modelleri başta olmak üzere çeşitli cihazları ve teknolojileri resmî olarak tanıttı. Bir de etkinlikte kendine yer bulamayan modeller ve teknolojiler vardı. Özellikle Apple Intelligence yapay zekâ modeli ile birlikte geleceği belirtilen bazı özelliklerden bahsedilmediği dikkat çekti.

Öncelikle zaten Apple Intelligence'ın kendisi de telefonların teslim edilmeye başlanacağı 20 Eylül'de gelmeyecek. Bununla birlikte artık teknoloji üreticilerinin bir takım yapay zekâ özellikleri için söz vermeleri ancak bu sözün gerçekleşeceği tarih konusunda net olmamaları artık alışıldık hâle gelmeye de başladı. Apple'ın söz verdiği ancak 20 Eylül'de telefonlarda olmayacak ya da iddia edildiği şekilde çalışmayacak özelliklere bir bakalım.

Daha akıllı Siri için bekleyeceğiz

Apple'ın daha önceki etkinliklerinde öne çıkan noktalardan biri olan Apple Intelligence'ın kendisi zaten gecikecek, e hâliyle daha gelişmiş Siri de henüz iPhone modellerinde yer almayacak. İlk Apple Intelligence özellikleri iOS 18.1 ile gelecek. Image Playground ya da kişiselliştirilmiş emojiler ise Aralık 2024'ü bekleyecek.

Çoklu ChatGPT modeli de bekleyecek

ChatGPT, büyük dil modeli pazarının tartışmasız en popüler ismi ve Apple da bu modeli iOS 18'e entegre edeceğini açıkladı. Peki bu özellik ne zaman gelecek? Bu yılın sonlarında. Öte yandan bu noktada tek sorumlu Apple değil, OpenAI da GPT-4o için verdiği sesli kullanım sözünü henüz yerine getirmiş değil. Hâliyle anlık çeviri gibi özellikleri henüz göremiyoruz.

Kamera özellikleri de "gelecek haftalara" kaldı

Glowtime etkinliğinde de gördüğümüz üzere yapay zekâ ekranımızı da görebilecek, örneğin bir köpeğin fotoğrafını çektiğimizde cinsini, bir restoran fotoğrafı çektiğimizde yorumlarını ve menüsünü görebileceğiz. Peki ne zaman? Gelecek haftalarda. Öte yandan bu gelecek haftaların tam hangisi olduğu belli değil.

Öte yandan Apple, yapay zekâ özelliklerini geç getirmek konusunda tek suçlu değil. OpenAI, Google gibi firmalar da ucu açık ancak bir türlü gerçekleşmemiş çok sayıda yenilik sözü vermiş durumda.