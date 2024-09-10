Apple hisseleri, dünkü iPhone 16 lansmanının ardından küçük bir düşüş yaşadı. Ancak daha sonra toparlayarak aynı seviyeye geri döndü.

Tüm teknoloji dünyasının merakla beklediği iPhone 16 lansmanı, dün akşam saatlerinde Apple tarafından resmen gerçekleştirildi. Şirket, iPhone 16 ailesinin yanı sıra yeni AirPods ve Apple Watch modellerini de bizlerle buluşturdu.

Apple’ın bu yılki en büyük etkinliği, tahmin edebileceğiniz gibi şirketin hisseleri üzerinde de etkili oldu. Hisseler, etkinlikten sonra düşüşe geçti.

Apple hisseleri başta düşüş yaşasa da normal seviyelere geri döndü

Apple’ın hisseleri, etkinliğin gerçekleştirildiği dün akşam saatlerinde 216,85 dolar seviyelerine kadar düştü. Etkinlik öncesinde ise 220 dolar civarlarından işlem görüyordu. Bu da %1,43 seviyesinde azalma yaşandığını gösterdi.

Ancak bu düşüş uzun sürmedi. Öyle ki Apple hisseleri kısa süren düşüşün ardından yeniden aynı seviyeye yükseldi. Hisse fiyatı, gün kapanışını ise 220,91 dolar civarlarından yaptı. Bu da düştüğü seviyeden %1,87 civarında artış yaşadığı anlamına geliyor.

İlk başta düşüş yaşasa da hisselerin aynı seviyelerde devam etmesi iPhone 16 lansmanının yatırımcıları pek etkilemediğinin göstergesi demek mümkün. Herhangi bir sürpriz olmaması, Apple Intelligence yapay zekâ özelliklerinin hemen gelmeyecek olması ve ekime kalması bunun nedenlerinden olabilir.

Apple, hâlâ dünyanın en değerli şirketi konumunda. Öyle ki ABD’li teknoloji devinin değeri, bu haberin yazıldığı sıralarda 3,358 trilyon dolar.

Türkiye’de 64.999 TL başlangıç fiyatına sahip olan iPhone 16 modelleri, yepyeni bir işlemci, “Kamera Denetimi” ismi verilen yeni bir tuş, tasarımda küçük değişiklikler gibi birçok yenilikle geliyor. Etkinlikte yapılan duyuruların tüm detaylarına aşağıdaki içeriklerimizden ulaşabilirsiniz.