iPhone 16e’nin batarya kapasitesi 3961 mAh olarak açıklandı. iPhone 16e, 21 saat online ve 26 saat offline video izleme süresi sunuyor.

Apple’ın yeni modeli iPhone 16e ile ilgili ilk incelemeler yayımlanırken batarya kapasitesi de netleşti. Peki, iPhone 16e’nin bataryası diğer iPhone modellerine göre nasıl bir performans sergiliyor olacak? İşte detaylar!

iPhone 16e’nin batarya kapasitesi belli oldu. Apple, batarya kapasitelerini doğrudan mAh cinsinden açıklamasa da cihazların kullanım sürelerine dair veriler paylaşıyor. Ancak ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 16e, 3961 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu da 3561 mAh’lik iPhone 16’dan daha büyük bir batarya sunduğu anlamına geliyor. Giriş seviyesi bir model için dikkat çekici olan bu kapasite, cihazın batarya performansı konusunda merak uyandırıyor.

Apple’ın yeni modeli iPhone 16e’nin batarya detayları ortaya çıktı

iPhone 16e, yalnızca baz modelden değil, önceki nesillerden de daha büyük bir batarya kapasitesine sahip. Karşılaştırmak gerekirse, iPhone 15’te 3561 mAh, iPhone 14’te ise 3349 mAh batarya bulunuyordu. Apple’ın açıkladığı verilere göre iPhone 16e 21 saat online video izleme ve 26 saat offline video izleme süresi sunuyor. Bu da cihazın özellikle multimedya kullanımı açısından önceki modellere göre daha uzun bir batarya ömrü sağladığını gösteriyor.

iPhone 16e’nin batarya performansını etkileyen en önemli faktörlerden biri, cihazda kullanılan yeni modem çipi. Apple’ın geliştirdiği ilk 5G modem çipi C1, önceki iPhone modellerinde kullanılan modemlere kıyasla daha az enerji tüketiyor. Yapılan testlere göre iPhone 16e, 5G bağlantısı kullanırken %24’e varan oranlarda daha düşük güç harcıyor. Bu da cihazın, aynı batarya kapasitesine sahip modellere kıyasla daha uzun süre kullanım sunmasını sağlıyor. Apple, diğer iPhone modellerinde de fiyat güncellemelerine giderken iPhone 16e’nin piyasadaki konumu ve kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağı ise şimdiden büyük bir merak konusu.