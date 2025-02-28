iPhone 16e Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Resmî Satış Fiyatı

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iPhone 16e, Türkiye'de resmî olarak satışa sunuldu. Telefon, Apple veya teknoloji perakendecilerinden satın alınabiliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın birkaç hafta önce duyurduğu uygun fiyatlı akıllı telefonu iPhone 16e, Türkiye pazarına giriş yaptı. Telefon, an itibarıyla Apple'ın resmî internet sitesi ile teknoloji perakendecilerinden satın alınabiliyor.

Yaptığımız kontrollerde iPhone 16e'nin daha önce açıklanan fiyattan satışa sunulduğunu görüyoruz. Son dönemlerde dolar kurunda anlamlı bir değişim yaşanmadığı için fiyatlarda da herhangi bir değişim olmadı.

iPhone 16e Türkiye fiyatı:

iPhone 16e

Versiyon Fiyatı
128 GB 47.999 TL
256 GB 52.999 TL
512 GB 62.999 TL

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Bu arada, iPhone 16e'nin fiziksel mağazalarda da satışa sunulduğunu belirtelim. Eğer internet ile uğraşmak ve kargoyu beklemek istemezseniz en yakın teknoloji perakendecisi üzerinden de iPhone 16e satın alabilirsiniz.

iPhone 16e'nin tüm özellikleri için:
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