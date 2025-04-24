ABD'yi baz alan yeni bir rapora göre iPhone 16e'nin serinin kalanına kıyasla satışlarda ne durumda olduğu ortaya çıktı.

Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) tarafından paylaşılan son veriler, Apple’ın yeni uygun fiyatlı modeli iPhone 16e’nin ABD pazarında etkileyici satış rakamlarına ulaştığını ortaya koydu.

Satışa sunulduğu ilk kısmi çeyrekte iPhone satışlarının %7’sini oluşturan iPhone 16e, geçtiğimiz yılın aynı döneminde iPhone SE’nin elde ettiği performansı önemli ölçüde geride bıraktı.

iPhone 16'e iPhone SE'yi geçti

iPhone 16e’nin seriye katılmasıyla birlikte iPhone 16 ailesi beş modelden oluştu ve Mart 2025 baz alındığında ABD’deki toplam iPhone satışlarının %74’ü iPhone 16 ailesinden gerçekleşti. Bu oran, 2024’te iPhone 15 serisinin %68’lik payına kıyasla kayda değer bir artış anlamına geliyor.

Veriler orta segmentteki bu büyümenin büyük ölçüde iPhone 16e’nin katkısıyla gerçekleştiğini gösteriyor. Ayrıca standart iPhone 16 modeli de satışlarda önemli yükseliş yaşadı.

Üst segmentte ise aynı başarı görülmedi. iPhone 16 Pro ve Pro Max, birlikte toplam satışların %38’ini oluştururken, bu oran geçen yıl iPhone 15 Pro modelleri için %45’ti.

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