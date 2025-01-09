Bir sızıntı kaynağı, iPhone 17 Air ile iPhone SE 4'ün aynı telefon olduğuna dair ilginç bir iddia attı. Ancak önceki söylentilere baktığımızda bu iddiaya pek güvenmemek gerektiğini görüyoruz.

Apple’ın bu sene iPhone modellerinde önemli yeniliklerle karşımıza çıkmasını bekliyoruz. Birçok iddia, şirketin Plus modelini kaldırıp yerine ince tasarımlı “iPhone 17 Air” ismini alabilecek yepyeni bir amiral gemisiyle gelebileceğini göstermişti. Bunun yanı sıra şirket, ayrı olarak uygun fiyatlı iPhone SE 4 üzerinde de çalışıyordu. SE 4’ün, iPhone 16E olarak adlandırılabileceği iddiaları da vardı.

Ancak bugün çok ilginç bir iddia ortaya atıldı. Apple paylaşımlarıyla bilinen ancak çok istikrarlı olmayan kaynak Majin Bu, kendi kaynaklarından aldığı bilgilerle şirketin bu sene 5 değil, 4 model tanıtacağını öne sürerken herkesin söylediğinin aksine 2 yeni modelin aynı telefon olduğunu iddia etti.

İddiaya göre iPhone 17 Air ile iPhone SE4 aynı telefon olabilir

Majin Bu, şirketin bu sene standart iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve bir ekstra iPhone daha olmak üzere 4 model tanıtacağını ifade ediyor. Bu 4’üncü modelin ise “Roma” kod adına sahip olduğunu aktardı.

İddiaya göre bu model; iPhone 17 Air, iPhone SE 4, iPhone 16E veya iPhone 16SE isimlerinden biriyle gelebilir. Yani şu ana kadar çıkan tüm iddiaların aksini söylüyor ve iPhone 17 Air ile iPhone SE 4’ün aynı olacağını öne sürüyor.

İddiaya pek güvenmemek gerek

Biraz detaylara inersek bu iddianın doğru çıkma ihtimalinin düşük olduğunu görebiliyoruz. Zaten Majin Bu da öyle her iddiası doğru çıkan bir sızıntı kaynağı değil. O yüzden bu söylemlerine de güvenmemek gerek.

Öncelikle SE 4 modeline bakalım. iPhone 16E ismini alabileceği doğru. Zaten birçok kaynak geçen hafta bunu söyledi. Ancak iPhone 17 Air ile aynı olma ihtimali pek yok. Çünkü bu cihaz, uygun fiyatlı bir model olarak gelecek ve her zamanki gibi önceki nesillerin özelliklerini alacak. iPhone SE 4’te (ya da iPhone 16E), Apple’ın iPhone 16’daki A18 çipini kullanmasını bekliyoruz. Tasarımı ise iPhone 14’e benzer olacak.

iPhone 17 Air ise amiral gemisi olması beklenen bir telefon. Tüm iddialar, bu cihazın iPhone 17 modellerinde yer alacak A19 çipinden güç alacağı yönünde. Ayrıca tasarımının da ultra ince olması bekleniyor. Yani şimdiye kadar sızan özelliklere göre aralarında büyük farklar var. Tek benzerlik, tekli kamera kurulumuyla gelecek olmaları. Ancak sırf buna göre de aynı olacaklar demek şu an için mantıksız.

Tabii ki hiçbir kaynak resmî bilgi sunmadığı için hiçbir şeye doğru veya yanlış dememek lazım. Biz sadece yeni iddiayı ve kendi tahminlerimizi yazdık. Apple’ın nasıl yol izleyeceğini yılın ilerleyen dönemlerinde göreceğiz. iPhone 17 serisinin eylülde tanıtılacağını belirtelim.