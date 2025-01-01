Yeni bir iddiaya göre Apple, 2025 yılında tanıtılacak model ile birlikte iPhone SE serisinin ismini değiştirecek. Yeni modelin adı iPhone 16E olacak.

Uygun fiyat etiketi sayesinde Türkiye'de en sevilen Apple ürünlerinin başında gelen iPhone SE, en son 2022 yılında yenilenmişti. Sızıntılar, ilk gününü yaşadığımız 2025'te yeni 4. nesil iPhone SE ile tanışacağımızı ortaya koyuyordu. Ortaya çıkan son sızıntı ise cihazın varlığını doğrularken isimde önemli bir değişikliği ortaya koyuyor.

Bildiğiniz gibi Apple, iPhone SE modelini her yıl güncellemiyor ve bu nedenle ana iPhone serisinden ayrı tutuyor. Hatta bu nedenle iPhone SE modelleri bir sayı takısı yerine tanıtım yılı ile birbirinden ayrılıyor. Son sızıntıya göre ise Apple, 4. nesil iPhone SE'yi iPhone SE (2025) olarak değil iPhone 16E olarak isimlendirecek.

iPhone SE 4, iPhone 16E olarak isimlendirilebilir

Güvenilir bir sızıntı kaynağı olarak görülen Majin Bu tarafından paylaşılan bilgi, Apple'ın iPhone SE modellerini ana seriye bir ek olarak pazarlayacağını gösteriyor. Dolayısıyla iPhone SE 4 ya da muhtemel adıyla iPhone 16E, orijinal iPhone 16 serisinin uygun fiyatlı modeli gibi görünecek. Bu taktiğe çok da yabancı değiliz. Samsung, Galaxy S FE modellerini ayrı zamanda tanıtmasına rağmen isimlendirmeyi orijinal Galaxy S serisine FE takısı ekleyerek gerçekleştiriyor.

Sızıntılara göre iPhone 16E, iPhone 14 tasarımıyla gelecek. Böylece ilk kez bir iPhone SE modeli OLED ekrana ve FaceID'ye sahip olacak. Ancak tıpkı önceki nesil iPhone SE'lerde olduğu gibi cihazın tek kameraya sahip olması bekleniyor.