iPhone 18 Pro’nun Ekranı Ortaya Çıktı: Dinamik Ada Değişiyor mu?

iPhone 18 Pro için yeni sızıntılar geldi. Güvenilir kaynaklara göre cihazın ekran tasarımında değişiklik olabilir. Özellikle dinamik ada tasarımının küçüleceği iddiası gündemde. Peki Apple gerçekten farklı bir tasarıma mı geçiyor?

Apple cephesinde iPhone 18 serisi için sızıntılar gelmeye devam ediyor. Henüz resmi bir açıklama yok ama ortaya çıkan bilgiler, şirketin ekran tarafında küçük ama önemli bir değişiklik yapabileceğini gösteriyor. Özellikle son yılların en çok konuşulan tasarım detayı olan dinamik ada, yeniden gündemde.

Paylaşılan bilgilere bakılırsa Apple, bu yıl dinamik adayı tamamen kaldırmak yerine daha kompakt bir hale getirmeyi planlıyor. Yani “tam ekran iPhone” hayali bir süre daha bekleyecek gibi görünüyor ama şirketin bu yönde adım attığını söylemek mümkün.

Daha Küçük Dinamik Ada Geliyor Ama Beklediğiniz Gibi Değil

Sızıntılarıyla tanınan Ice Universe’e göre iPhone 18 Pro’da yer alacak dinamik ada, mevcut modellere kıyasla gözle görülür şekilde küçülebilir. Ancak burada dikkat çeken nokta şu: Bu küçülme, ekran çerçevelerinde ekstra bir incelme anlamına gelmeyebilir.

Yani Apple, ekranı büyütmekten ziyade ön taraftaki kamera ve sensör alanını optimize etmeye odaklanmış olabilir. Bu da aslında şirketin hâlâ ekran altı teknolojilere tam geçiş yapmadığını gösteriyor.

Bu arada bazı kaynaklarda resimdeki iki parçalı yapıya ithafen dinamik adanın da iki parçalı olacağına dair ifadeler yer alıyor. Bu doğru değil, mevcut iPhone'larda da yeni gelecek iPhone'larda da FaceID ve ön kamera donanımı görseldeki gibi iki parça halinde ancak Apple, yazılımla iki bölümü birleştirip tek bir hap şeklinde yapı ortaya çıkarıyor.

Sadece Pro’ya Özel Olmayabilir

İşin ilginç tarafı ise bu tasarım değişikliğinin yalnızca Pro modellere özel olmayabileceği. Bazı kaynaklara göre Apple, iPhone 18 serisinin tamamında daha küçük dinamik ada tasarımına geçebilir.

Tabii burada kesin konuşmak zor. Çünkü Apple’ın birden fazla prototip üzerinde çalıştığı ve son kararın henüz verilmediği de söyleniyor. Yani gördüğümüz şey, nihai ürün olmayabilir.