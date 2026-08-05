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iPhone 20 Pro Modelleri Hakkında Bomba İddia: Ekran Boyutları Büyüyecek!

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Yeni bir iddiaya göre Apple, 20. yıl özel iPhone modellerinde ekranları büyütecek. iPhone 20 Pro, devasa bir ekranla gelebilir.

iPhone 20 Pro Modelleri Hakkında Bomba İddia: Ekran Boyutları Büyüyecek!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, önümüzdeki yıl iPhone’ların 20. yılına özel modeller duyuracak. iPhone 20 hakkında şimdiden çok fazla sızıntı gelmeye başladı. Bugün ise güvenilir bir kaynak olan Digital Chat Station’dan 20. yıl özel iPhone serisi hakkında kullanıcıları heyecanlandıran bir haber geldi.

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Paylaşılan bilgilere göre Apple, iPhone 20 serisi için iki yeni ekran paneli üzerinde çalışıyor. Eğer sızıntı doğru çıkarsa 2027’de gelecek iPhone’larda şimdiye kıyasla daha büyük ekranlar görebiliriz.

İçerikten Görseller

iPhone 20 Pro Modelleri Hakkında Bomba İddia: Ekran Boyutları Büyüyecek!
iph20ic

7 inçlik devasa ekranlı iPhone gelebilir

iph20ic

Sızıntı, bu panellerden yaklaşık 6,4 inç büyüklüğünde olanının "iPhone 20 Pro" modelinde kullanılabileceğini öne sürüyor. Diğer panelin ise serinin en tepe modeli olan "iPhone 20 Pro Max" için tasarlanan yaklaşık 7 inçlik devasa bir ekran olduğu iddia ediliyor.

İddialara göre, ekran boyutlarındaki bu artışa rağmen cihazların ekran en-boy oranı önceki nesillerle aynı kalacak. Bununla birlikte Apple'ın, dört kenarı da hafif kavisli ve neredeyse tamamen çerçevesiz yeni bir tasarım dili benimseyeceği de belirtiliyor.

Sızıntıda geçen 6,4 inçlik ekran boyutu, mevcut iPhone 17 Pro ve boyutu değişmesi beklenmeyen iPhone 18 Pro modellerindeki 6,3 inçlik panellere kıyasla mütevazı ancak belirgin bir artışa işaret ediyor. Apple, en son iPhone 16 Pro serisinde ekran boyutlarını büyüterek Pro modelini 6,1 inçten 6,3 inçe, Pro Max modelini ise 6,7 inçten 6,9 inçe çıkarmıştı.

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Apple iPhone

YORUMLAR

(2)
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agritech agritech 1 saat önce
Bir ara yapay zeka için isim arayışı vardı. Hassas, Akıllı vs çok fazla isim türedi. Bence Cep telefonları içinde yeni bir isim türetilmeli. Çünkü artık cebe sığmıyorlar.
manqouzx 2 saat önce
zaten tabak gibiydi tam tepsi olacak...
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