Yeni iPhone'lar İlk Kez Twitter'dan Canlı Yayınlanacak

Apple, bu akşam Steve Jobs Tiyatrosu'nda yayınlanacak etkinlikle birlikte bir ilki gerçekleştirerek etkinliği Twitter'dan canlı olarak yayınlayacak.

Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden biri olan Apple, bu akşam düzenleyeceği etkinlik ile yeni saray mücevherlerini tüketicilerin beğenisine sunacak. 2018 model iPhone’ların yanı sıra 4. nesil Apple Watch gibi çeşitli Apple ürünlerinin yeni sürümlerinin tanıtılacağı etkinlik, aynı zamanda bir ilke sahne olacak.

Bildiğiniz gibi Apple, lansman etkinliklerinin herhangi bir yerde yayınlanmasını istemiyor. Bu nedenle Apple kullanıcıları Safari ya da Apple TV kullanarak lansman etkinliklerini canlı olarak takip ederken, Windows 10 kullanıcıları da Microsoft Edge tarayıcısını kullanarak Apple’ın resmi lansman etkinliğini izleyebiliyorlardı.

Apple’ın yukarıda görmüş olduğunuz tweetine bağlı olarak çıkan bazı spekülasyonlar, şirketin bu yılki lansman etkinliğini Twitter’da canlı yayınlayacağını söylüyordu. Zira tweet, etkinliğin Twitter üzerinden canlı olarak takip edilecebileceğini değil, canlı olarak izlenebileceğini söylüyordu. Neyse ki spekülasyonlar boşa çıkmadı ve Apple, canlı yayını doğruladı.

Apple’ın bu hamlesi, şirketin resmi lansman etkinliklerini daha fazla kişinin izlemesini istediğini ortaya koyuyor. Apple, geçtiğimiz Haziran ayında düzenlenen WWDC 2018’de de Chrome ve Firefox üzerinden canlı yayın yapılmasını mümkün kılmıştı. iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XI’in tanıtılacağı etkinliği Safari, Apple TV, Microsoft Edge ya da Twitter üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca Webtekno olarak biz de etkinlik sırasında canlı yayında olacağız.