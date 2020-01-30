Bir iPhone, 6.500 km/sa Hızla Gökyüzüne Fırlatıldı

Daha önce gördüğünüz iPhone sağlamlık testlerini unutun. Kaliforniya merkezli uzay uçuş teknolojisi geliştirme şirketi SpinLaunch, bir iPhone’u saatte 6.500 kilometre hızla gökyüzüne fırlattı.

2015 yılında Long Beach, Kaliforniya’da kurulan SpinLaunch şirketi, uydu ve kargo gibi binlerce kilogram ağırlığındaki yükleri, kinetik enerji kullanan bir fırlatma sistemi yardımıyla uzaya yollamak istiyor. Ocak ayındaki finansman turunda 35 milyon dolar toplayan girişim, son yılların en dikkat çeken uzay start-up’ları arasında yer alıyor.

Ünlü Amerikan dergisi Wired’ın internet sitesinde SpinLaunch hakkında yayınlanan bir makalede, şirketin bir iPhone’u saatte yaklaşık 6.500 kilometre hızla gökyüzüne fırlattığından bahsediliyor. Yukarıda da belirttiğim gibi SpinLaunch, geleneksel yakıtla çalışan roket fırlatma sistemlerinin aksine, gücünü tamamen kinetik enerjiden alan bir fırlatma sistemi üzerinde çalışıyor. Spinlaunch, yeni nesil fırlatma sistemi ile küçük uyduları uzaya gönderme maliyetini neredeyse 20 kat azaltmayı vaat ediyor.

Kinetik enerjiyle fırlatmanın gücü, iPhone üzerinde test edildi

Şirketin şu ana kadar kinetik enerji kullanarak gökyüzüne fırlattığı şeyler arasında güneş pilleri, radyo sistemleri, teleskop lensleri, piller, GPS modülleri ve kontrol bilgisayarları bulunuyor. Bu cihazların birçoğu, hiçbir hasar almadan geri dönmeyi başardı.

Gelecekteki uzay projelerinde çok önemli bir yer işgal etmesi beklenen bu teknoloji, şimdi de bir iPhone üzerinde test edilmiş. Üstelik fırlatılan iPhone, Spinlaunch’ın kurucusu ve CEO'su Jonathan Yaney’e aitmiş.

Wired’ın aktardığına göre söz konusu iPhone, saatte yaklaşık 6.500 kilometre hıza kadar çıkmış. Fakat ne yazık ki bu anlara dair herhangi bir görüntüye sahip değiliz. Belki bir dahaki sefere bu özel testin videosunu bizlerle de paylaşmayı düşünebilirler. O zaman kadar, Yaney’in bir iPhone’unu helikopterden aşağıya attığı videosu ile idare edebiliriz.

iPhone'un helikopterden fırlatıldığı anlar