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iPhone Duo 2'den İlk Detaylar Gelmeye Başladı: Face ID ile Gelebilir!

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Apple, 2027'de çıkacak iPhone Duo 2 modeline Face ID eklemek için çalışıyor.

iPhone Duo 2'den İlk Detaylar Gelmeye Başladı: Face ID ile Gelebilir!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple'ın ilk katlanabilir akıllı telefonu iPhone Duo, 2.000 dolarlık fiyat etiketine rağmen Face ID yerine Touch ID ile gelmişti.

Ortaya çıkan yeni bir rapor ise şirketin ikinci nesil iPhone Duo modeline Face ID getirmeyi planladığını ancak geliştirme sürecinde şimdiden bazı engellerle karşılaştığını gösteriyor.

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iPhone Duo 2'den İlk Detaylar Gelmeye Başladı: Face ID ile Gelebilir!
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Face ID entegrasyonunda zamanla yarış

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Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın iPhone Duo 2 modelini 2027 sonbaharında piyasaya sürmeyi planladığını ve cihazın özelliklerini şimdiden kesinleştirmesi gerektiğini belirtti. Şirketin bir sonraki katlanabilir modeli için aklındaki iki ana yenilik, en büyük öncelik olan Face ID ve Eylem tuşu.

Gurman'a göre Apple, Face ID özelliğine sahip iPhone Duo 2 prototiplerini şimdiden geliştirdi ve mühendisler yüz tanıma sistemini dış ekrana entegre etmek için yoğun bir şekilde çalışıyor ancak kısıtlı zaman Apple'ın en büyük düşmanı konumunda. Gurman, sıkışık takvim nedeniyle bu özelliğin son tüketici sürümüne yetişip yetişmeyeceğinin henüz belirsiz olduğunu ifade ediyor. Yine de Face ID'den vazgeçmek istemeyen şirketin, bu teknolojiyi ya önümüzdeki sonbaharda ya da 2028'de cihazla buluşturması bekleniyor.

Tasarım ve donanımda beklenen diğer yenilikler

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Eylem tuşu tarafında ise Apple'ın bu tuşu Kamera Denetimi tuşuyla birleştirebileceği konuşuluyor. Ayrıca ikinci nesil iPhone Duo'nun selefine kıyasla daha ince ve daha hafif olacağı, bununla birlikte bir telefoto kameraya da kavuşacağı belirtiliyor.

İlk nesil iPhone Duo oldukça sancılı bir çıkış süreci geçirmiş, sınırlı stoklar nedeniyle teslimatlar 2027'nin başlarına ertelenmişti. Ekim ayında cihazı erken satın alan bazı kullanıcılar ise telefonlarının ekranlarının kırıldığına dair şikayetlerde bulunmuştu. Tüm bu yaşananlara rağmen Gurman, kullanıcıların ilk modelle ilgili geri bildirimlerinin iPhone Duo 3'e kadar donanım değişikliklerine dönüşmesini beklememeleri gerektiğini vurguluyor çünkü Apple hâlihazırda iPhone Duo 2 üzerinde yoğunlaştığı için müşteri geri bildirimlerini bu nesle dâhil edecek yeterli zamana sahip değil.

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