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İlk Katlanabilir iPhone Olan iPhone Duo, Türkiye'de Geç Satışa Çıkacak: İşte Tarihi!

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Apple'ın bugün resmî olarak tanıtacağı iPhone Duo'nun ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı ortaya çıktı.

İlk Katlanabilir iPhone Olan iPhone Duo, Türkiye'de Geç Satışa Çıkacak: İşte Tarihi!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple'ın uzun süredir merakla beklenen ilk katlanabilir iPhone'u iPhone Duo bugün tanıtılacak. Gözler büyük ölçüde bu telefona çevrilmişken, hem yeni serinin hem de iPhone Duo'nun ne zaman satışa sunulacağı da büyük merak konusuydu.

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Akşam 20.00'da başlayacak etkinlikte tüm detaylarıyla göreceğimiz iPhone Duo’nun kullanıcılarla buluşacağı tarih, gelen sızıntılarla netleşmeye başladı. Verilen bilgilere göre cihaz, global pazarda Ekim ayı içerisinde raflardaki yerini alacak.

İçerikten Görseller

İlk Katlanabilir iPhone Olan iPhone Duo, Türkiye'de Geç Satışa Çıkacak: İşte Tarihi!
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iPhone Duo, Türkiye'ye ne zaman gelecek?

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Ülkemizdeki kullanıcılar ise yeni nesil katlanabilir iPhone modeli ile biraz daha geç buluşacak. iPhone Duo’nun Türkiye’de resmî olarak Kasım ayı itibarıyla satışa sunulacağı bildirildi.

Cihazın fiyatlandırması ve teknik detaylarına ilişkin ayrıntılar ise bu akşamki etkinlikten hemen sonra belli olacak.

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