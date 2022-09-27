ABD merkezli Nreal markası, iPhone, İpad ve Mac cihazlarının ekranını zahmetsizce yansıtabileceğiniz bir AR gözlük tasarladı. Bu gözlük sayesinde küçük ekranları dev boyutlarda görebileceksiniz.

Hatırlarsanız geçtiğimiz yıllarda Apple’ın bir arttırılmış gerçeklik gözlüğü hakkında çalıştığı iddia edilmişti. Hatta daha sonrasında bu gözlük hakkında fiyat aralığından tutun da performansına kadar onlarca detay ortaya çıkmıştı.

Pek çok Apple kullanıcısı bu gözlüğün tanıtılmasını beklerken ABD’li bir AR (arttırılmış gerçeklik) üreticisi ise iPhone cihazlarla tamamen uyumlu çalışan akıllı AR gözlüğünü tanıttı. Gelin hep birlikte gözlüğün bize sunduklarına bir göz atalım.

iPhone ekranını gözlüğe yansıtabilirsiniz

ABD merkezli Nreal markasının ürettiği Nreal Air isimli bu AR gözlükler, iPhone, iPad ve Mac cihazlarının ekranlarını gözlüğe yansıtabilmenizi sağlıyor. Dışarıdan bakıldığında güneş gözlüğüne benzeyen bu gözlükler, iç kısımlarında bulunan ikinci bir lens sayesinde bu görüntüleri size bir televizyon büyüklüğünde sunabiliyor.

Sap kısmında iki adet dahili hoparlör ve mikrofona sahip olan gözlük, ne yazık ki kablosuz olarak çalışamıyor. Gözlüğün AR özelliğini aktif olarak kullanabilmeniz için gözlüğü kutudan çıkan özel bir adaptörle Apple cihazınıza bağlamanız gerekmekte. Bu bağlantı sonrasında ise otomatik olarak cihazınızın ekranını gözlüğünüzde göreceksiniz.

Yansıtma özelliğini kullanarak film izleyebilir, internette gezebilir ve hatta isterseniz kablosuz bir kontrolcü kullanarak GeForce Now gibi sistemler sayesinde üst düzey oyunları oynayabilirsiniz. Ancak tabii ki gözlüğün tek özelliği “ekran yansıtmak” değil. Nreal’ın uygulamasını cihazınıza kurduğunuz takdirde içerisinde bulunan onlarca AR oyunu ve aktiviteyi de deneyimleyebilirsiniz.

Ülkemizde satışı olmayan Nreal Air’ın ABD’deki satış fiyatı ise 379 dolar (vergiler hariç 7.007 TL). Nreal’ın yine aynı özelliklere sahip olan ve Qualcomm işlemcili Android cihazlarla uyumlu sürümü Nreal Light ise 359 dolardan (vergiler hariç 6.637 TL)satışa sunuldu.

İşte Nreal Air'ın tasarımı