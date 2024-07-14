Havuzda ya da denizde güneşlenirken veya öğle saatlerinde bir parkta yürüyüş yaparken iPhone ekranınızın neredeyse okunmaz hale geldiğini görebilirsiniz. Üstelik parlaklık en yüksekteyken! Peki bunun sebebi nedir?

iPhone ekranları özellikle hava sıcaklıklarının yüksek olduğu zamanlarda hiç beklenmedik bir şekilde kararır ve bu ekran belli bir süre sonra yine ani bir şekilde eski parlaklığına geri döner.

Gelin, bunun sebebine bakalım.

Bunun temel sebebi, güneş ışığının cihazı doğrudan ısıtmasıdır.

Aslında iPhone’ların ısınmasına sebep olabilecek çeşitli şeyler olsa da hiçbir şey telefonu haddinden fazla yoracak oyunlar oynamak ya da uzun bir FaceTime görüşmesi yapmak gibi doğrudan güneş ışığı ile karşılaştırılamaz.

Özellikle cihazın sıcaklığını düşürecek soğuk bir hava yoksa işler daha da sarpa sarar. Ayrıca akıllı telefonların birçoğunda, cihaz ısındığında dönen fanların gerçekleştirdiği aktif soğutma yoktur.

Bu sebeple telefonlar, dizüstü bilgisayarlara oranla aşırı ısınmaya daha duyarlı hale gelebilirler.

Bir iPhone aşırı ısındığında, kendini soğutmak için yapabileceği sadece birkaç şey vardır.

İlk olarak cihaz, ilave ısının oluşmasını önlemek için işleme performansını düşürebilir. Bu durum, iPhone’un normalden daha yavaş çalışmasına ve hatta oyun oynarken veya görüntülü bir aramadayken, çeşitli kasmalar ve gecikmeler yaşamasına sebep olabilir.

İkinci olarak aşırı ısınan cihaz, şarj etmeyi yavaşlatabilir ve hatta durdurabilir. Çünkü pile güç vermek, şarj işlemi sırasında cihazın içinde de ısı oluşturur ve totalde bu çok daha fazla ısı demektir.

Ayrıca iPhone’lar, cihazı soğutmayı denemek için ekranı karartabilir.

Fakat cihazın ekranı açık havada karardığında bir sıcaklık yerine soğukluk mevcutsa başka bir problemle de karşı karşıya kalmış olabilirsiniz.

Yine OLED ekrana sahip olan cihaz, uzun süre en yüksek parlaklıkta kullanıldığında yanma riski taşır. Bu durum, piksellerin hasar gördüğü anlamına gelir.

Apple ise bu olası risklerin önüne geçebilmek için aşırı ısınan iPhone’ları, kısa süre içinde maksimum parlaklığını düşürecek şekilde programlar.

Yani deniz kenarında güneşlenirken veya parkta bir yürüyüş esnasında iPhone ekranınızı kolaylıkla görebiliyorsanız bunun sebebi ekranın maksimum parlaklığa yükseltilmesidir. Fakat bu tüm gün sürmeyecektir.

Belirli bir süre sonra ekran, yanmaya karşı korunmak için kararacaktır. Bu da iPhone’un kendini koruma mekanizmasından ileri gelir.

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