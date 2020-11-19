Apple'ın batterygate uygulaması, yıllar sonra yeni bir cezayla gündeme geldi. ABD'de açılan soruşturmaların sonuçlanmasıyla Apple, 113 milyon dolarlık yeni bir para cezasına çarptırıldı. Ayrıca Apple, bundan sonra daha şeffaf olacağına dair de yasal taahhüt verdi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın eski cihazlar üzerinde yaptığı yavaşlatma işlemini bilmeyen yoktur. Zaten şirketin de kabul ettiği bu durum, eskiyen bir cihazın sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için bilinçli olarak yavaşlatılması olarak karşımıza çıkıyor. ABD'de bu duruma "batterygate" deniyor. Gelen son haberlerse Apple'ın soruşturma geçirdiği bu mesele için 113 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini gösteriyor.

Apple'ın batterygate uygulaması, ilk kez 2017 yılında gündeme geldi. Olayın patlak vermesiyle Apple, dünya genelindeki tüketicilerin ağır eleştirilerine maruz kaldı. ABD'nin Arizona, Arkansas ve Indiana eyaletlerindeki yetkili kurumlar ise olayla ilgili soruşturma başlattılar. Dün itibarıyla sonuçlanan soruşturmalarda Apple, batterygate meselesinde haksız bulundu. Şirket, adli para cezasına ek olarak tüketicilere daha şeffaf olmak için yasal bir taahhüt verdi.

Apple, iPhone'ların pil ömrüyle ilgili artık detaylı bilgi sunsa da cezadan kaçamadı

Arizona Başsavcısı Mark Brnovich tarafından yapılan açıklamalarda, özellikle de teknolojik ürünler üzerine çalışan şirketlerin, ürünler hakkında tüm gerçekleri anlatmaları gerektiğine değinildi. Yürütülen soruşturmaların sadece Apple'a yönelik olmadığını söyleyen başsavcı, farklı bir teknoloji şirketi için de benzer yaptırımlar uygulattırmaya söz verdi.

Apple, 2018 yılında radikal bir alarak kullanıcılar için yeni bir dönem başlattı. Şirket, iOS güncellemesiyle birlikte pil ömrüyle ilgili detaylı bilgi sahibi olunmasını sağladı. Ancak bu çalışmalar, Apple'ın cezadan kaçmasını sağlayamadı. Çünkü o dönemlerde kriz haline gelen batterygate meselesi, ABD genelinde manşet olmuştu. Soruşturmanın neticesinde de Apple, 113 milyon dolar cezaya çarptırıldı.

Bu arada, Apple bu meseleyle ilgili olarak sadece 113 milyon dolarlık cezayla karşılaşmadı. Şirket mart ayında, aynı mesele yüzünden açılan başka bir soruşturmada 500 milyon dolara mahkum edildi. Benzer bir şekilde Fransa'daki yetkililer de Apple'ın, 25 milyon dolar ödemesini istediler. İşte bu cezaların sonuncusu da 113 milyon dolar olarak karşımıza çıktı.

Soruşturmaya göre Apple, bundan sonra iPhone'larda daha şeffaf olacak ancak bunun nasıl olacağı bilinmiyor. Neticede kullanıcılar, 2018 yılından beri pil durumlarını görüntüleyebiliyorlar. Bundan sonrası içinse ne gibi bir uygulamanın yapılacağını zaman gösterecek.