Apple'ın tedarikçilerine kaç adet iPhone 15 üretim siparişi geçtiği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Apple, en azından iPhone 14 kadar çok iPhone 15 satacağına inanıyor.

Deneyimli Apple analistlerinden Mark Gurman, teknoloji devi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gurman tarafından yapılan açıklamalar, Apple'ın bu yıl kaç adet iPhone 15 satmayı planladığını gözler önüne seriyor. Konuya aşina kaynaklara dayandırılan bilgilere göre Apple, kaba bir söylemle en az iPhone 14 kadar yeni telefon satmayı planlıyor.

Mark Gurman'a göre Apple, 2023-2024 sezonu için 85 milyon adet iPhone 15 siparişi geçti. Bu siparişlere Pro modeller de dahil. Apple'ın geçtiğimiz yıllarda 90 milyon adet civarı sipariş geçtiğini düşündüğümüzde, bu yıl nispeten düşük üretim yapılacağı sonucuna ulaşıyoruz. Ancak burada önemli bir husus var: Apple, geçtiğimiz yıllarda hiç 90 milyon adet akıllı telefon satışı yapamadı. 85 milyon adet üretim, stok bolluğu yaşanmaması için alınan bir karar gibi görünüyor.

Akıllı telefon satışları düşerken, Apple bu durumdan etkilenmeyeceğini düşünüyor!

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, 2023'ün ikinci çeyreği için en çok satan akıllı telefon markalarını aktardık. Yapılan araştırmaya göre akıllı telefon satışları, küresel çapta 2 yıldır kesintisiz olarak düşüş gösteriyordu. Ancak Apple, bu durumu çok da önemsemiyor gibi görünüyor. Zira satışlar düşerken Apple'ın en azından iPhone 14 kadar satacağından emin olması, bunun en net göstergesi.

Her yıl Apple'ın fiyat artşı yapacağı ve iPhone'ları daha pahalıya satacağı konuşulur. Ancak bu yıllardır gerçekleşmedi. Bu yıl da benzer konuşmalar gündemde. Ancak yine fiyat değişimi olmazsa, Apple 85 milyon adet iPhone 15'ten en az 85 milyar dolar (ortalama 1.000 dolar kazanacağını varsayarsak) para kazanacaktır...