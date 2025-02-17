Apple'ın birkaç gün içinde duyurması beklenen uygun fiyatlı akıllı telefonuna "iPhone SE" ismini vermeyeceği iddia edildi. Peki telefonun yeni ismi ne olacak?

Teknoloji tutkunları, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın bu hafta yapacağı açıklamalara odaklanmış durumda. Zira şirket, yapacağı açıklama ile uygun fiyatlı iPhone'unu tüketicilerle buluşturacak. Bu telefonun iPhone SE 4 olarak isimlendirilmesi bekleniyordu.

Ancak gelen son haberler, iPhone SE isminin tarih olacağını düşündürüyor. Hatta Bloomberg'den Mark Gurman da böyle düşünüyor. Eğer bu iddialar gerçekçe iPhone SE'nin hiçbir zaman piyasaya sürülmeyeceğini söyleyebiliriz.

Peki yeni isim ne olacak?

Eğer söylentilere inanacak olursak Apple, bu hafta duyuracağı telefonunu "iPhone 16E" olarak isimlendirecek. Aslına bakacak olursak Apple, böyle bir şeyi ilk kez yapmayacak. Hatırlayan okurlarımız vardır; Apple, bundan yıllar önce iPhone 5C isimli telefonunu satmıştı.

Uygun fiyatlı iPhone, bu haftanın bir numaralı gündemi olacak. Bakalım telefon, ortaya çıkan özellikleri ile tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarabilecek mi...