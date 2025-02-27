iPhone'lar, Soğuk Havalarda Dışarı Adım Attıktan Birkaç Dakika Sonra Neden Aniden Kapanıyor? (Hayır, Şarjı Bitmiyor!)

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İçinde bulunduğumuz soğuk havalarda, iPhone’unuzun dışarıda aniden kapandığına mutlaka şahit olmuşsunuzdur. İlk etapta şarjınızın az olduğunu ve telefonunuzun bu sebeple kapandığını düşünmeniz aslında oldukça normal.

Fakat problem şarjınızın az olması veya onu bir süreliğine aralıksız kullanmanız değil. Burada farklı bir problem devreye giriyor.

Peki iPhone’lar soğuk havalarda neden aniden kapanıyor?

iPhone’larda hangi model olduğu fark etmeksizin, bu problem sıklıkla yaşanıyor.

iPhone

Bazılarımız neden kapandığına anlam veremezken, bazılarımız telefon bataryasının bittiğini ve kapanmanın bu sebeple gerçekleştiğini düşünüyor. Ancak bir müddet sonra, iPhone’un soğuktan kendi kendine kapandığı gerçeğiyle yüzleşiyor.

Bataryanın doluluk oranı her ne olursa olsun iPhone, soğuk havayı algıladıktan kısa bir süre sonra kapanıyor. Yani bataryanızın yüzde kaç dolu olduğu bir farklılık yaratmıyor. 

Aslında iPhone’un resmî sitesinde ve kullanım koşullarında, cihazın hangi sıcaklık aralığında kullanılması gerektiği açık bir şekilde belirtiliyor. Biz yine de buna bir gereklilik değil de öneri diyelim.

iPhone’lar için önerilen ortam sıcaklığı, 0 ila 35 derecede arasında.

iPhone

Uzmanlar da iPhone’ların, tıpkı insan bedeni gibi olduğunu söylüyor. Sıcaklık değerlerinin normal seyrettiği ortamlarda çok daha verimli olduğunun, soğuk havalarda ise direncinin azaldığının altını çiziliyor. 

Yani soğuk hava, bataryanın depoladığı kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirmeyi yavaşlatıyor. Batarya, sıcaklık değeri 0’a yaklaştığında, içerdiği gücü iletmesi gereken noktalara göndermekte zorlanıyor.

Bu durumda da batarya kullanılmaz hâle geldiği için telefon tamamen kapanıyor. Ek olarak soğuk havalarda iPhone’ların kristal sıvıları yavaşladığı için ekranlarında da zaman zaman ani kararmalar meydana gelebiliyor.

Bu problemin önüne geçmek için iPhone’unuzu koruyucu kılıflarla soğuktan koruyabilir, cebinizde veya çantanızda muhafaza ederek soğuğa karşı direkt temasını kesebilirsiniz. Bu yöntemler bir bakıma yardımcı olacaktır. 

Kaynaklar: Apple Support, iSpace

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