iPhone'un ikonik tasarımının doğuşu, sıra dışı bir hikâyeye sahip. Bu tasarım aslında Steve Jobs’un Microsoft nefretinden doğmuştu! Nasıl mı?

Olaylar, Steve Jobs'un bir Microsoft yöneticisinin övüngen tavırlarına tahammül edemediği anlarda başlıyor. Jobs'un Microsoft'ta yönetici olarak çalışan bir arkadaşının kibirli hâllerine dayanamayarak hepimizin tanıdığı o meşhur tasarımı ortaya çıkardı.

Üstelik bu tasarım, başlangıçta bir telefon değil; tabletti.

Microsoft yöneticisine sinir olan Steve Jobs, iPhone tasarımını ortaya çıkardı.

Bir etkinlikte konuşan eski Apple iOS Yazılım Departman Yöneticisi Scott Forstall, Jobs’un Apple’da ilk tasarımını nasıl gerçekleştirdiğini anlatmıştı. Anlattıklarına göre Jobs’un Microsoft’ta çalışan ve pek hazzetmediği bir yönetici vardı.

“Ne zaman o adamla karşılaşsa, sinirleri tepesinde olurdu!” diye açıklayan Forstall, Microsoft teknolojisinin de o dönemler ne kadar ileri olduğunu söylüyordu.

Bir gün Jobs, yine o adam ile karşılaştı. Ve o meşhur tasarım doğdu.

Yönetici, Microsoft’un nasıl tabletler üreteceği hakkında bilgiler vererek dijital kalemlerden bahsediyordu. Görüşme sonunda sinirlerine hâkim olamadığını söyleyen Forstall, Jobs’un, iPhone tasarımına o gün karar verdiğini anlatıyor.

O görüşmeden sonra ekibini toplayan Jobs, “Bu iş nasıl yapılırmış gösterelim” diyerek Microsoft’un kullandığı dokunmatik ekranlarından çok daha iyi bir iş çıkarmaları gerektiğini söyledi.

Dijital kalemlerin de herkes tarafından kabul görülmediğini biliyordu.

Microsoft'un ilk tabletlerinden.

Bu konuya esprili bir dille yaklaşan Jobs, “Kaleme ne gerek var? 10 tane kalemle doğuyoruz ya!” diyerek parmaklarını işaret etti. Donanım ekibi, Steve Jobs'un talebi üzerine çoklu dokunmayı destekleyen kapasitif dokunmatik ekran teknolojisini geliştirmek için hızla harekete geçti.

Yaptıkları çalışmalar sonucunda ortaya çıkan teknoloji, tanıtıldığında büyük bir devrimin habercisiydi. Forstall, teknolojiyi ilk gördüğünde çok doğru yöntem olduğunu anladığını belirtiyor.

Ancak başta da dediğimiz gibi bu başlangıçta bir tablet fikriydi.

O dönemde cep telefonlarındaki müzik dinleme alışkanlıklarının iPod satışlarını olumsuz etkileyebileceği endişesiyle şirket, tablet üretimi yerine akıllı telefonlar üzerinde yoğunlaşmaya karar verdi.

Steve Jobs, tablet için geliştirilen prototipinin bazı özelliklerini kullanarak akıllı telefon boyutunda bir cihaz geliştirmelerini istedi. Daha sonra bu tasarım, telefon boyutunda tasarlanarak yeni bir cihazda hayata geçirildi.

Sonra ne mi oldu? Bu hırsın bir meyvesi olan iPhone, piyasaya sürüldüğünde tüm dünyayı etkisi altına aldı.

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