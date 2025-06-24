Güvenilir sızıntı kaynaklarından Ross Young, iPhone'ların gelecek yıllarda nasıl değişeceğini açıkladı. Apple için gerçekten yeni bir dönem, 2030 yılından önce başlamayacak gibi görünüyor...

Akıllı telefon sektörünün en güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Ross Young, ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili bazı açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamalar, iPhone'ların gelecek yıllarda nasıl değişeceğini gözler önüne seriyor. Eğer bu açıklamalar gerçek çıkarsa gelecek yıllarda piyasaya sürülecek iPhone modelleri, bir süre daha sıkıcı kalacak gibi görünüyor. Firmanın Android telefon üreticilere yetişmesi ise pek mümkün değil.

Ross Young, ekran endüstrisi sektörünün önemli bir ismi. Sürekli konuşmayan ancak açıklama yaptığı zaman da büyük oranda doğruları söyleyen Young, X'te yaptığı son paylaşımda Apple'ın yol haritasını ortaya koydu. Paylaşım, Apple için en büyük değişimin 2030 yılında yaşanacağını ortaya koyuyor. Peki bu 5 yıllık süreçte neler yaşanacak?

İşte iPhone'ların gelecek yıllarda yaşayacağı değişimler

2026 - Panelin altındaki bazı Face ID öğeleri çentiğe entegre olacak. Delik küçülecek.



2028 - Selfie kamerası hariç tüm Face ID öğeleri panelin altına gizlenecek. Selfie kamera görünmeye devam edecek.



2030 - Selfie kamera ekran altına alınacak. Delik veya çentik olmayacak.

Yapılan bu açıklama, iPhone'ların Android telefonlardaki gibi sadece selfie kamera deliğine sahip tasarımlara 2028 yılında geçeceğini gösteriyor. 2030 yılına geldiğimiz zamansa iPhone'lar, tam ekran deneyimi sunmaya başlayacaklar.

Peki siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Apple, ekran altı selfie kamera için 5 yıl daha bekler mi? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın...