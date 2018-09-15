iPhone XS Yerine XR'ı Tercih Etmenizi Sağlayacak 8 Neden

Apple, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği bir lansmanla yeni iPhone'larını tanıttı. Fiyatlarıyla gündemimize bomba gibi düşen telefonlar arasında tercih yapmak ise aslında çok da zor değil.

Apple, bir yandan büyük beğeni toplasa da bir taraftan da tasarımlarıyla ve bazı 'yeni' özellikleriyle eleştirilen son iPhone'larını tanıttı; iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR. iPhone XR, aylar öncesinden müjdelenen 'uygun fiyatlı iPhone' olarak karşımıza çıktı ancak 749 dolar fiyat etiketiyle çıkan telefon, ülkemizde çok da uygun olmayacak bir fiyata denk geliyor. Fakat iPhone XR, pek çok özelliğiyle serinin en alınası telefonu. İşte o özellikler;

iPhone XR'ın başlangıç fiyatı iPhone XS'den 250 dolar (1540 TL) daha ucuz

Tabii ki ilk gerekçe uçuk fiyat farkı. Belki dolar kurunun fiyatı çok değiştirmediği bölgelerde bu bir gerekçe olmayabilir ancak 1540 TL'lik fiyat farkı bizin için oldukça yüksek diyebiliriz.

iPhone XR'ın renk seçeneği çok daha fazla

iPhone XS ve XS Max üç renk seçeneğiyle satışa çıktı; gümüş, uzay girisi ve altın sarısı. Bunun yanında iPhone XR ise altı renk seçeneğine sahip; siyah, beyaz, kırmızı, sarı, mavi ve mercan rengi.

iPhone XR, iPhone XS'den daha büyük bir ekrana sahip

iPhone XR 6.1-inç LCD ekrana sahipken iPhone XS 5.8-inç OLED ekrana sahip. Ancak tabii bu biraz da tercih meselesi çünkü kimi akıllı telefon kullanıcıları devasa ekranlardan hala hoşlanmıyorlar.

iPhone XR ile iPhone XS'in kameraları neredeyse aynı özelliklere sahip

Apple'ın son telefonlarının üçü de ön kamerada aynı teknik özelliklere sahip. Her birinde 7 megapiksellik bir ön kamera mevcut; 1080p HD video kaydı, fotoğraflar için Akıllı HDR ve Animoji dahil olmak üzere tüm özellikler ortak. Aynı şekilde arkada yer alan 12 megapiksellik kamera da üç telefonda da neredeyse aynı özellikte. Buradaki tek fark ise telefonların yakınlaşma (zoom) özellikleri. iPhone XS ve XS Max'in her ikisi de bir telefoto objektife sahip, bu yüzden bu telefonlar 2x optik yakınlaşma yapabiliyor. Ancak bu özellik iPhone XR'da mevcut değil. Yine de buna büyük bir fark demek de sanırım yanlış olacaktır.

Her üç telefon da aynı işlemciye sahip

İPhone XS, XS Max ve XR, Apple'ın 6 çekirdekli bir işlemci, 4 çekirdekli bir GPU ve makine öğrenimi ile desteklenen A12 Bionic çipine sahip. Yani daha fazla para verip temelde aynı güçte bir cihaz almak istemiyorsanız, iPhone XR burada da öne çıkıyor.

iPhone XR, iPhone XS'den daha iyi pil ömrüne sahip

iPhone XS'in pil ömrü, %100 şarjla 12.5-13.5 iken, bu rakam iPhone XR'da 15.5-16.5 saate kadar çıkıyor. Yani aslında telefonlar arasında bataryası en güçlü cihaz iPhone XR diyebiliriz.

iPhone XR, diğer iki telefon gibi çift SIM desteğine sahip

Apple'ın çift SIM desteğini 'yeni' bir özellik olarak sunması ne kadar eleştirilse ve alay konusu edilse de sonuç olarak bu iPhone kullanıcıları için bir yenilik ve tercih sebebi. Ancak üç telefonda da bu özellik mevcut bu nedenle de tıpkı diğer maddelerde olduğu gibi, daha az para vererek aynı özellikteki telefonu tercih etmek mantıklı olacaktır.

Üç yeni iPhone da aynı işletim sistemiyle satış çıkacak

Yeni iPhone'ların tamamı Apple'ın en yeni işletim sistemi olan iOS 12 ile piyasaya sürülecek ve bu da tüm cihazların aynı işletimsel özelliklere sahip olacağı anlamına geliyor.

Kısaca iPhone XR, diğer modellere göre çok daha ucuz(!) olsa da aslında onlardan 'kötü' özelliği bulunmadığı gibi kimi alanlarda daha önde bile diyebiliriz. Tabii ülkemizde satış fiyatları düşünüldüğünde yeni bir iPhone edinme kararı almak tüm bu gerekçelerle bile zor olacaktır ancak yine de eğer bir tercih yapmanız gerekirse, mantıklı olan iPhone XR'ı denemeniz.