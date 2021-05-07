Minecraft, 8 Yıllık Bir Hatayı Yeni Düzeltti

Minecraft, örs kullanırken nesne yok etmekle ilgili ilk kez Kasım 2012'de raporlanan bir hatayı yeni düzeltti. Söz konusu hata oldukça eski olsa da genel oyun deneyimini çok fazla etkilemiyordu.

Son derece niş bir oyun olmasına rağmen on milyonlarca oyuncunun beğenisini kazanan Minecraft, Snapshot 21w18a adlı yeni güncellemesini yayınladı. Caves&Cliffs güncellemesinin beta testinin bir parçası olarak yayınlanan Snapshot 21w18a, önemli bir hata düzeltmesi içeriyor.

Oyuncular, örs kullanırken tuttukları bir öğeyi yok etmek istediklerinde hata ile karşılaşıyorlar ve öğeyi düşürüyorlardı. Evet, söz konusu hata oyununun genel deneyimini etkileyecek türden değil. Söz konusu hatayı önemli kılan, hatanın oyunun geliştiricisi olan Mojang'a ilk kez Kasım 2012'de bildirilmiş olması. Evet, geliştiriciler 8 yıldan uzun bir süre bu raporu görmezden geldikten sonra hatayı düzeltmeye karar verdiler.

Snapshot 21w18a, Caves&Cliffs güncellemesinin en küçük parçalarından birini oluşturuyor. Bu nedenle büyük bir yenilik getirdiğini söyleyemeyiz. Bununla birlikte Snapshot 21w18a'dan sonra oyunda daha saldırgan keçiler ve normalden iki kat daha kısa sürede yok edilen virüslü blok varyantları ile karşılaşabileceksiniz.