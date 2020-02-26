Corona virüsü Türkiye’yi de korkutmaya başlarken TFF başkanı Nihat Özdemir’den konuyla alakalı bir açıklama geldi. Yurt dışı müsabakalarda dikkatli olunması gerektiğini belirten Özdemir, virüsün görüldüğü ülkelerden kaçınılacağını belirtti.

Corona virüsü aldığı yüzlerce canın yanı sıra birçok sektörün işleyişinde de büyük sorunlara neden oldu. Hâlâ kontrol altına alınamayan ve ülkemizin de kapısına dayanan virüs, dünya çapında birçok etkinliğin, ürünün ve yeniliğin ertelenmesine yol açtı. Henüz resmî bilgilere göre ülkemize ulaşamamış olan virüsün Türkiye’ye de zarar vermemesi için sıkı önlemler alınmaya devam ediyor.

Sportif etkinlikler de virüsten nasibini alan sektörlerden biri. Birçok müsabaka virüsün yayılmasını önlemek adına iptal edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanı Nihat Özdemir, Corona virüsünün Avrupa’ya ulaşmış olması ve Avrupa Futbol Şampiyonası’nın iptal edilme ihtimali hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

“Nerede tehlike varsa orada duracağız”

Nihat Özdemir, Milliyet ve İzmir Ticaret Odası Buluşması etkinliğinde yaptığı açıklamalarda, geçen hafta sonu İtalya’da iptal edilen maçlardan da bahsederek şu ifadelerde bulundu: “Bazı maçların seyircisiz oynanma kararı alındı. Avrupa Futbol Şampiyonası yapılsın ya da yapılmasın diye konuşmalar var. Bu yalnız Türkiye'yi etkileyen bir olay değil. Makedonya'da bir vaka olmuş ama çok şükür şu anda çok iyi tedbirler alındı. İran seferlerimiz tamamen durdu şu anda. Nerede tehlike varsa orada duracağız"

“İnşallah Çanakkale Köprüsü’nde gecikme olmaz”

Aynı zamanda LİMAK Holding'in yönetim kurulu başkanı olan Nihat Özdemir, virüsün şu ana kadar yurt içi ve yurt dışı yatırımlara herhangi bir olumsuz etkisi olmadığını ifade etti. 2022’de açılacak Çanakkale Köprüsü’nün sorumlularından olan Özdemir, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Türk iş adamı olarak hem Türkiye'deki yatırımlarımız hem de yurt dışında yaptığımız yatırımlarda Corona virüsünün herhangi bir etkisini görmedik. Ama inşallah, dua ediyorum Çanakkale Köprüsü'nde bir gecikme olmaz. Çünkü biz onu 1 yıl öne çektik. 18 Mart 2022'de bu köprüyü açacağız ama ana kablo gelmezse, ana kablo için toleransımız var. O toleransı aşarsa, bir sıkıntı yaşar veya yaşamayız diye endişeyle beklemekteyiz."