İrlanda’da yılan görmeniz imkânsız çünkü koskoca ülkede hiç yılan yok! Peki bunun sebebi ne?

İrlanda, yüzyıllardır tamamen yılanlardan arınmış bir yer Bunun sebebini kimileri bir efsaneye bağlarken kimileri bilimin açıklamasına güveniyor.

Biz de içeriğimizde, efsaneye kısaca yer verdikten sonra İrlanda’da yılanların olmamasının asıl sebebini anlatacağız.

İrlanda'da yılan olmamasıyla ilgili efsane:

İrlanda'nın koruyucu azizi St. Patrick, MS 5. yüzyılda tüm yılanları adadan kovarak denize sürdüğü ve bu olaydan sonra yılanların İrlanda’daki varlığının bittiği iddia ediliyor.

Ayrıca bu efsane, St. Patrick'in Hristiyanlığı yayarken Pagan sembolleriyle savaştığını ve bu mücadeleyi yılanları uzaklaştırarak simgeleştirdiğini anlatıyor. Ancak tabii ki gerçekler bundan çok farklı.

Coğrafi koşullar yılan olmasına uygun değil.

İrlanda, 10.000 yıl önce buzullardan arındı ve yılanlar muhtemelen son Buzul Çağı’ndan beri İrlanda’da yaşamadı. Buz Devri’nin sona ermesinden sonra İrlanda; İngiltere ve Kıta Avrupası dahil olmak üzere diğer kara kütlelerinden ayrıldı.

Avrupa kıtası ile İrlanda arasındaki kara köprüleri sular altında kalınca yılanlar, her tarafı suyla çevrili bir ada hâline gelen İrlanda’ya bir daha ulaşamadı.

Zaten İrlanda’nın nemli ve soğuk iklimi, soğukkanlı yılanların yaşaması için pek de uygun değil. Yani kara köprüsü sular altında kalmasaydı bile İrlanda’da muhtemelen yaşayamazlardı. Evet, Aziz Patrick hikâyesi kulağa ilginç gelebilir ama tabii ki gerçek olan senaryo bu…

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